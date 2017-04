El PP se defiende señalando que Cultura subvenciona "cada año" al teatro Villamarta

Aunque no haya dotación presupuestaria específica en los Presupuestos Generales del Estado para el teatro Villamarta, el Partido Popular local aseguró ayer que esto no es óbice para que el espacio escénico no reciba contribuciones económicas del Estado.

En este sentido, afirmó que desde hace varios años obtiene subvenciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) y que en este ejercicio es más que previsible que vuelva a recibirlas. Las ayudas a las que se refiere la formación popular forman parte de una convocatoria anual de ayudas a la música, la lírica y la danza a las que el teatro ha podido acogerse en años precedentes. En 2015 y 2016, por ejemplo, recibió una doble subvención; por un lado, de la línea de ayudas a la temporada lírica por un importe de 30.000 euros (una cuantía similar a la de 2015) y, por otro, unos 80.000 euros con el programa de apoyo a festivales, muestras, certámenes y congresos de lírica y música.

No obstante, estas aportaciones económicas no dejan de ser convocatorias anuales a las que el Teatro Villamarta tiene que acogerse si quiere aspirar a ellas ya que se realizan por libre concurrencia donde las propuestas presentadas son analizadas a nivel técnico; por lo tanto, no están plenamente garantizadas. El Inaem aún no ha resuelto la convocatoria de este año a la que ha vuelto a aspirar la Fundación Teatro Villamarta, una entidad, por cierto, que continúa en proceso de liquidación.