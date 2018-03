El PP reclama soluciones para los problemas de accesibilidad de los vecinos de la calle Moscatel

El portavoz del PP, Antonio Saldaña, ha criticado que en Jerez siga habiendo vecinos aislados en bloques porque la única manera de acceso y salida a los mismos sea mediante varios escalones, como les ocurre a los residentes de la calle Moscatel, esquina con plaza José González 'Pepillo'. "Estos vecinos viven en una manzana completamente rodeada por escalones, completamente inaccesible para cualquier persona con movilidad reducida o mayor. No existe un solo espacio en toda la manzana que permita el acceso o salida de estas personas ya que en la única parte en la que no hay escalones, no existen rebajes en la acera", manifestó Saldaña, haciéndose eco de las quejas de estas personas.

El candidato popular a la Alcaldía visitó a los vecinos y se comprometió a presentar ayer en el pleno municipal una propuesta para que el Ayuntamiento acometa las obras necesarias que permitan a los vecinos entrar y salir de sus viviendas sin necesidad de tener que subir o bajar los escalones, "unos escalones que, además, están en mal estado de conservación". Saldaña les comunicó que "son varias las posibles soluciones que tiene este problema" y que en el pleno propondría varias fórmulas, "una de las cuales implica un gasto reducido para las arcas municipales".