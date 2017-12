El PP ve "sospechoso" que no haya abogados en la Oferta de Empleo

El Partido Popular de Jerez considera "muy sospechoso que en la oferta de empleo del PSOE no hayan incluido ninguna plaza de letrado y quieran privatizar el gabinete jurídico del Ayuntamiento". Así lo explica el concejal y diputado provincial Javier Durá, que añade que "es incoherente justificar con la no existencia de funcionarios letrados el impedir que los abogados laborales del Ayuntamiento puedan ejercer de letrados municipales y que la solución de Mamen Sánchez sea privatizar el servicio para que sean abogados no funcionarios ni con vinculación laboral al Ayuntamiento los que lleven los casos".

Por otro lado, el dirigente popular indica que "Mamen Sánchez y el PSOE llevan dos años justificando que se han cargado el gabinete jurídico del Ayuntamiento y que lo han contratado fuera porque es un trabajo que deben realizar los funcionarios y no quieren permitir que los numerosos letrados con contrato laboral que existen en el Ayuntamiento ejerzan esas funciones. Quitaron al director del gabinete jurídico, letrado funcionario, y lo apartaron del servicio. Contratan abogados de fuera a pesar de que dicen que tienen que ser funcionarios y cuando sacan plazas de funcionarios no incluyen ninguna de letrado para el gabinete jurídico. Parece claro que todo está orquestado por el PSOE para privatizar el gabinete jurídico y derivar a un externo dinero público".

Durá concluye que "todo este desastre en la gestión es lo que está trayendo como consecuencia el gran número de juicios que está perdiendo el Ayuntamiento de Jerez desde que Mamen Sánchez está en el gobierno. Es como si hubiese una 'mano negra' que dirige la organización de los juicios para que el Ayuntamiento los pierda a favor de los intereses de terceras personas. Es evidente que la mala gestión del PSOE y la privatización del gabinete jurídico del Ayuntamiento está detrás de los reveses judiciales al PSOE".

El Partido Popular también ha replicado al balance que hizo la alcaldesa del año que hoy termina. Considera "sorprendentes e irreales" las declaraciones efectuadas por Mamen Sánchez en el balance del año.

Los populares apuntan que "además de demostrar que viven en una realidad paralela, vendiendo una ciudad que dista mucho de la que se encuentran día a día los jerezanos fruto de su desgobierno, la dirigente socialista recurrió a la mentira para justificar su mala gestión y para desviar la atención atacando al gobierno del Partido Popular con falsedades". "Mamen Sánchez demuestra que es tal su obsesión por el Partido Popular que le da igual mentir de forma descarada", señalan.

El PP de Jerez considera que "el PSOE debería tener más memoria y recordar que fue precisamente su Partido el que dejó a Jerez en la ruina, con manifestaciones diarias en las calles y con el Ayuntamiento colapsado, situación que de acuerdo con los actuales datos de morosidad del Ayuntamiento vamos camino de repetir".