PSC y PP no quieren oír lo de "Puigdemont a prisión" Ultras revientan la marcha del 9 de octubre en Valencia

Representantes del PSC, PP y Societat Civil Catalana (SSC) condenaron ayer los gritos contra los Mossos d'Esquadra y de "Puigdemont a prisión" que profirieron algunos manifestantes en la concentración del domingo a favor de la unidad de España y en contra de la independencia.

En sendas entrevistas en Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, todos ellos coincidieron en que deben ser los jueces quien decidan, en todo caso, una eventual condena al presidente de la Generalitat.

Santi Rodríguez (PPC) también lamenta el "asedio" a la Policía y a la Guardia Civil

El portavoz adjunto del PPC, Santi Rodríguez, aseguró que no le gustaron los gritos de "Puigdemont a prisión", como tampoco el "asedio" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y pidió al presidente de la Generalitat que "vuelva al sentido común".

"No me gusta" porque las "decisiones judiciales no se deben tomar en la calle, se tienen que tomar en las instituciones jurídicas", agregó Rodríguez al ser preguntado por los gritos contra el presidente catalán.

Asimismo, lamentó los gritos que también se oyeron el domingo contra los Mossos d'Esquadra porque "no se puede atribuir al conjunto de los Mossos decisiones políticas de la cúpula" de la Policía autonómica catalana, que se mostró pasiva ante el desarrollo de las votaciones del 1-O en los colegios.

El portavoz adjunto del PPC en la Cámara catalana agregó que, de la misma manera, tampoco le ha gustado el "asedio" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, como los episodios sucedidos en hoteles de las localidades barcelonesas de Calella y Pineda de Mar donde se alojaban agentes de estos cuerpos.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, también lamentó los gritos "Puigdemont a la prisión" que se corearon en Barcelona y consideró que el vicepresidente catalán. Oriol Junqueras, "ya tarda en dimitir después de haber provocado el mayor daño a la economía catalana".

El diputado de Ciudadanos Jorge Soler, al que también entrevistó ayer la emisora catalana, se sumó al rechazo a los gritos que se registraron también contra los Mossos el domingo en la manifestación por la unidad de España, ya que, para él, "no es lo mejor que hacer porque el tema es mucho más complejo", pero no se quiso pronunciar sobre los insultos a Puigdemont.

La manifestación convocada ayer por la Comisión 9 de Octubre -formada por partidos políticos, sindicatos y entidades cívicas nacionalistas- en Valencia registró ayer enfrentamientos entre un grupo de participantes y ultaderechistas. Además, había otra convocada por la CUP y Arran, bajo el lema La independencia es el único camino. La Policía formó un cordón de seguridad pero la violencia acabó haciendo acto de presencia.