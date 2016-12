El PSOE de Estella denuncia al alcalde por hacer unas obras sin tener el apoyo de la junta vecinal

La agrupación local del PSOE-A de Estella ha registrado una denuncia ante la Guardia Civil contra el alcalde de la ELA, Ricardo Sánchez (PP), tras iniciar la remodelación de la plaza de San Miguel "a pesar de contar con el voto en contra en pleno de la junta vecinal". Los socialistas de Estella lamentaron ayer "la destrucción de esta emblemática plaza", donde se sitúa el propio Ayuntamiento y la iglesia del pueblo, cuyo patrimonio "es orgullo de los vecinos de Estella que han mostrado su profundo malestar por estas obras que se identifican con la identidad y memoria cultural de nuestra ELA con más de cincuenta años de historia".

La moción para la paralización de la obra fue presentada con carácter de urgencia por el PSOE en pleno de la junta vecinal del pasado 23 de noviembre y contó con los votos a favor del PSOE y PA, y la abstención del PP. Los socialistas cuestionaron que el alcalde "no ha tenido en cuenta lo acordado" e insistieron en la gravedad del proceder del alcalde, "que está demostrando una actitud dictatorial propia de regímenes autoritarios, al no tener en cuenta que la remodelación no cuenta con la aprobación de su principal órgano de gobierno que es la junta vecinal y está causando además gran estupor y malestar entre los habitantes".

Los socialistas subrayaron que en la ELA existen otras necesidades "más urgentes", como la reparación del acerado en calles como Palma, Viñas, Duque, Málaga, Mira, Barco, Hijuela o Sevilla, "cuyo estado de deterioro han provocado importantes accidentes y caídas de peatones, o la intervención en el muro trasero de la Iglesia donde se ubica un aparcamiento público sobre el que pesa en la actualidad riesgo de derrumbe".