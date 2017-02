El PSOE acusa a Ganemos de generar "alarmas innecesarias" con el presupuesto

El delegado de Economía, Santiago Galván, expresó ayer su "sorpresa" ante las declaraciones de Ganemos que alertaba del posible incumplimiento por parte del gobierno municipal del compromiso de presentar una propuesta de presupuesto antes de que acabe el trimestre. El edil señaló que esta formación "está asistiendo a la conformación del proyecto económico desde el minuto uno, pero siempre ha rechazado las negociaciones bilaterales y quiere que sean con la presencia de todos los grupos municipales". No en vano, recordó que el próximo lunes está previsto una nueva reunión de trabajo para seguir avanzando en este documento. En un comunicado, advirtió: "Ganemos conocía la convocatoria de este nueva reunión pero ha preferido salir a la prensa para decir que hay errores cuando lo más fácil es contactar con esta Delegación de Economía si no entienden algún dato de la documentación que se les está a aportando continuamente, desde el primer día". "Por primera vez un gobierno municipal trabaja conjuntamente con todos los grupos municipales en la elaboración del presupuesto, antes la forma de trabajar era entregarlo ya completado", agregó.

Acto seguido, afirmó que el presupuesto "no contiene errores ya que el presupuesto se va elaborando paso a paso". "También deben saber que la memoria de alcaldía es un documento que se entrega al final; este Gobierno municipal trabaja y dialoga y, si no entienden algo, que nos lo comuniquen, no hace falta crear alarmas innecesarias", subrayó.

Finalmente, señaló que se seguirán dando pasos en la elaboración de este presupuesto puesto que la próxima semana se aprobarán las previsiones de las entidades municipales dependientes.