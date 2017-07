PSOE y PP se ensarzan en su guerra del agua en torno a Ajemsa

Los socialistas han pedido al PP que "diga toda la verdad y explique la desaparición de la contabilidad de la empresa Aguas de Jerez de 2014", justo un año después de la privatización del servicio practicada por la ex alcaldesa y actual concejala María José García-Pelayo en 2013 y "sobre la que sigue mintiendo descaradamente con su propósito de seguir enfangando la vida política municipal".

Los socialistas han denunciado la presunta existencia de "graves irregularidades contables" en la extinta empresa municipal que "fue malvendida por la derecha por 80 millones de euros y que luego dilapidó alegremente en menos de dos años en un ejercicio de grave irresponsabilidad política con las arcas municipales", señalaron en nota de prensa.

A juicio de los socialistas "el PP en su intento de no asumir responsabilidades políticas y administrativas pretende ahora echar balones fuera culpando al actual Ejecutivo socialista; el mismo que está denunciando la gestión económica chapucera que llevaron a cabo durante su nefasto mandato" por lo que advirtieron que el Gobierno municipal elevará este asunto a la Cámara de Cuentas para conocer lo sucedido así como a sus responsables políticos. No en vano sostienen que "los señores del PP se han puesto muy nerviosos cuando han escuchado que vamos a cerrar la cuenta general de 2014 sin Ajemsa y dar traslado a la Cámara de Cuentas, así como de todas las supuestas irregularidades contables en las sociedades municipales que nos encontramos hace ahora dos años".

Por su parte, desde el Partido Popular de Jerez aseguran que están destapando un "nuevo episodio de mentiras e inutilidad, las dos características que, a juicio de los populares, definen al PSOE de Jerez y a su actual gobierno"

Desde el Partido Popular de Jerez han informado que fuentes de la empresa auditoria les han comunicado que "llevan un año y medio esperando que el PSOE les pague la auditoría externa de Ajemsa y que la empresa auditora tiene la auditoría terminada pero no la entrega al Ayuntamiento porque el PSOE no le paga y Mamen Sánchez tampoco le exige que cumpla el contrato" algo que a juicio de los populares "es extremadamente grave porque está provocando que el Ayuntamiento de Jerez incumpla la Ley y no presente las cuentas a la Cámara de Cuentas".

Los populares añaden que "la empresa auditora ha devuelto la documentación que le remitió el Ayuntamiento para hacer la auditoría y Galván la tiene escondida porque no tiene capacidad para resolver el problema y miente para culpar a los demás" y concluyen "Galván mintió, una vez más y le hemos pillado, dijo que el PSOE había encargado la auditoría y los documentos certifican que miente. No la encargó y ahora no la paga al más puro estilo de un tramposo".