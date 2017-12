PSOE, UGT y CCOO coinciden en la urgencia de liberalizar el peaje de la autopista AP-4

La nueva secretaria general del PSOE-A de Jerez, Mamen Sánchez, y el nuevo secretario de Relaciones Sindicales de la formación, Juan Manuel García Bermúdez, han mantenido un primer encuentro con los secretarios locales de CCOO y UGT, Rafael Tejada y Pedro Alemán, que, además de presentación de la recién estrenada ejecutiva jerezana del Partido Socialista y encauzar líneas de colaboración continua, también sirvió para abordar diferentes asuntos de actualidad y que preocupan a las tres organizaciones.

Uno de ellos fue el de la autopista AP-4. La coincidencia fue absoluta al considerar que se dé "máxima urgencia" a la liberalización del peaje de la misma en el tramo entre Sevilla y la provincia de Cádiz. Cabe recordar que la única alternativa que existe actualmente a este tramo de autopista es la carretera N-IV, una de las vías con más siniestralidad del país y cuyo desdoble sigue sin llegar.

Mamen Sánchez y García Bermúdez consideran "otro agravio comparativo, una broma de mal gusto y un castigo para jerezanos, gaditanos y sevillanos" el reciente anuncio de la subida de un dos por ciento en el precio del peaje entre Sevilla y Cádiz, e instan a la diputada jerezana del PP, María José García-Pelayo, a que "demuestre, aunque solo sea una vez, que de verdad le interesa la ciudad interpelando al Ministerio de Fomento para que apueste por la liberalización". "No es de recibo que el PP de Pelayo se dedique a rescatar autopistas en otros lugares del país y aquí no solo no lo haga, sino que, encima, suba el precio", añaden los socialistas.

Los socialistas aplauden que su Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados haya anunciado la presentación de una Proposición No de Ley para exigir la inmediata liberalización del peaje.