El PSOE afirma que los Presupuestos del Estado "maltratan" a la ciudad

La diputada socialista en el Congreso Miriam Alconchel no ahorró ayer calificativos para describir la partida que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 destinan a la provincia y más en concreto a Jerez. "Vergonzosos, pírricos, lamentables, ridículos y decepcionantes", entre otros, fueron los términos en los que se refirió a unas cuentas que "dan la espalda a los problemas reales de los ciudadanos y cierran puertas a los retos de la ciudad como la lucha contra el desempleo a pesar de contar con una sonrojante cifra de 30.914 desempleados".

En su opinión, el PP utiliza las cuentas públicas con fines partidistas premiando a los territorios afines y "castigando a los que no le bailan el agua, pero nosotros no nos conformamos con las migajas que nos dan". Las referencias a la diputada popular María José García- Pelayo fueron continuas y le recriminó que hable de los presupuestos del empleo, "cuando son un auténtico maltrato a Jerez y a la provincia. No hay ningún plan de empleo específico y desde que está el PP en el Gobierno central, Pelayo no ha vuelto a pedir el Estatuto Económico Especial para la ciudad, que tanto reclamaba al Gobierno de Zapatero".

Alconchel destacó que los presupuestos suponen un parón para las infraestructuras y en cuanto a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) lamentó que lo único que se ha hecho ha sido crear una oficina en la Subdelegación del Gobierno, duplicando un servicio que ya tenía Diputación para su gestión. Entre los ejemplos de lo que consideró "nulo compromiso" del Gobierno con Jerez, la también secretaria general del PSOE local puso de manifiesto la ausencia de partidas para la llegada del AVE a Cádiz, el desdoble de la Nacional-IV entre Jerez y Los Palacios, la ampliación del aeropuerto, una mayor financiación cultural para el Teatro Villamarta, la insuficiencia de los recursos para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o la actuación en la Estación de Mercancías en la Ciudad del Transporte. También echó en falta bonificaciones a las tarifas de la autopista de peaje Sevilla-Cádiz y habló de una merma en las ayudas destinadas a la reindustrialización dentro del programa Reindus, criticando por otro lado que Zona Franca se ha convertido en un agente inmobiliario, cuyos problemas han afectado, en su opinión, a la reurbanización prevista del polígono industrial El Portal.

En cuanto a las inversiones anunciadas, Alconchel aseguró que las obras en el Monasterio de La Cartuja "no son una novedad porque su financiación estaba prevista gracias al 1% cultural, es por tanto una partida continuista", y que lo presupuestado para la nueva sede de la Seguridad Social, "prevista desde hace trece años, sólo recoge la redacción del proyecto, dirección e inicio de las obras por lo que esperemos que Antonio Sanz no nos diga al finalizar el año que como los Presupuestos eran para seis meses no han podido hacer nada. Llevamos 13 años esperando que empiece esta obra", insistió.

En clave provincial, Alconchel manifestó que los PGE para la provincia, "cifrados en 243 millones de euros dan para muy poco" y acusó al PP de "torpedear proyectos como el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, considerado de máximo interés por la UE y que a este ritmo tardaría 65 años en completar los 1.500 millones de euros de inversión que se necesitan".

Alconchel echó mano de las cifras y las comparativas para decir que "en los peores años de la crisis, en los presupuestos de 2008, 2009, 2010 y 2011 el PSOE invirtió en esta provincia hasta 2.443 millones de euros, en cuatro años; mientras que el PP en los ejercicios de 2012 a 2017, en seis años, ha destinado solo 1.923".

El PSOE criticó también el "batiburrillo" de actuaciones puestas en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y por otros ministerios, entidades públicas y fundaciones de tipo social a través de las cuales se canalizan tres programas operativos nacionales, financiados por el Fondo Social Europeo sin "un euro propio del Estado".

La diputada socialista abundó en que estos presupuestos "perjudican a pensionistas que quedan congelados y funcionarios a los que Rajoy hace más pobres porque solo les sube un 1 por ciento y la inflación es del 3 por ciento. Reducen el déficit recortando el gasto destinado a servicios públicos y castigando a quienes más han soportado la crisis". Respecto a la Ley de Dependencia, agregó que el Gobierno central ha destacado un aumento de 100 millones de euros para el conjunto del Estado "si bien sólo en Andalucía serían necesarios 250 millones para cumplir con la obligación legal que tiene el Gobierno de financiar al 50% esta prestación".