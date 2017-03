El PSOE se agazapa en el silencio

El gobierno local apuntó el pasado fin de semana que el organismo provincial presentó "fuera de plazo" los planes de seguridad de estas actuaciones, que corrían por su cuenta. Las bases reguladoras de la convocatoria permitían que los ayuntamientos de "municipios" de menos de 20.000 habitantes pudieran solicitar a Diputación asistencia técnica para la redacción de proyectos, la dirección facultativa de las obras y la coordinación en materia de seguridad y salud. Según la versión municipal, Jerez se habría podido acoger a esta posibilidad, aunque aún no lo ha aclarado. En cambio, la presidenta de la Diputación aseguró el lunes que no se había producido problema alguno en el papel jugado por la administración que dirige en la tramitación que le correspondía.

A día de hoy, nadie ha aclarado públicamente qué problema ha habido en la tramitación administrativa de estas actuaciones para que estas no pudieran ejecutarse. La única explicación oficial, a día de hoy, se limita a la aportada por el gobierno local en un comunicado remitido el pasado domingo donde señalaba que las obras no se pudieron iniciar porque el organismo provincial no entregó a tiempo los "planes de seguridad", extremo negado posteriormente por la presidenta provincial, Irene García.

El PSOE ha marcado una consigna interna: silencio para evitar ahondar en el nuevo enfrentamiento entre Diputación y Ayuntamiento, esta vez por la pérdida de unos fondos para acometer mejoras en los colegios públicos de las pedanías -el denominado Plan Invierte, que iba a suponer una inversión de 175.000 euros para mejoras en los centros educativos de las pedanías-. El objetivo no es otro que enfriar y diluir una nueva controversia entre ambas administraciones que se inició cuando la presidenta provincial, Irene García, le dijo a los alcaldes pedáneos que no se podrían ejecutar las obras de mejora previstas en sus colegios y, días después, el gobierno local culpara de ello al organismo provincial.

Isabel Armario 'vendió' unas obras que no se podían ejecutar

A mediados del pasado mes se produjo una circunstancia que, una vez conocidos los problemas de las obras proyectadas en los colegios pedáneos, han sembrado más dudas sobre la ya de por sí estrambótica gestión del Ayuntamiento y Diputación en torno al Plan Invierte en Jerez. El 14 de febrero la diputada jerezana Isabel Armario se dio una vuelta por algunas pedanías para visitar los centros que se acogerían a estas ayudas. En el comunicado enviado por el organismo provincial se evitó señalar que visitaba unas obras sino que acudía para "conocer el proyecto y los objetivos de las mejoras incluidas en este programa". Sin embargo, ¿la Diputación ya conocía entonces que estas actuaciones peligraban? No se sabe a día de hoy porque no hay respuesta oficial. Pero, es más. Era prácticamente imposible que pudieran concluirse en plazo teniendo en cuenta que a mediados de febrero aún no habían comenzado las obras , el plazo límite era el día 28 y el tiempo de ejecución era de dos meses. El alcalde de Torrecera, Manuel Bertolet, señalaba ayer que en aquellas fechas su ayuntamiento desconocía los problemas administrativos . "Nos sorprendió que unos días antes nos llamaran de Diputación para anunciarnos que vendría a conocer qué se iba a hacer; de haberlo sabido no nos hubiéramos prestado a la foto", comentó.