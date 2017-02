El PSOE cita a Ganemos e IU para este próximo viernes

El PSOE ha citado a Ganemos e Izquierda Unida para el próximo viernes para darle una contestación a la propuesta que le presentaron el pasado día 3 sobre un gobierno tripartito en el Ayuntamiento jerezano. Como se recordará, ambas formaciones han dejado abierta la posibilidad de que el PSOE mantenga la Alcaldía a cambio de que no tenga tenientes de alcaldía y esté en minoría en la junta de gobierno local. No obstante, Ganemos e Izquierda Unida han criticado esta mañana el retraso del PSOE en contestar a una propuesta insistiendo en que este proceso negociador no se puede demorar en el tiempo.

En la comparecencia, los representantes de Ganemos e Izquierda Unida dieron a conocer públicamente los "criterios de gobernabilidad" que le han planteado al PSOE. Así, ambas fuerzas políticas reclaman un "gobierno nuevo" ya que el actual "no ha cumplido las expectativas". "No venimos a reforzar el gobierno del PSOE sino a construir un nuevo gobierno con el PSOE", señala en un comunicado publicado esta mañana.

Considera que debe ser un ejecutivo con un "equilibrio de fuerzas" con una alcalde o alcaldesa de uno de los grupos y dos tenientes de alcaldía para cada uno de los dos grupos, además de que la fuerza que ostente el bastón de mando no tenga mayoría en la junta de gobierno local. También recuerda el documento con las 133 medidas de gobierno planteadas que debe ser la bsase de un "plan de gobierno común" que fomente "huir de experiencias fallidas pasadas de dos gobiernos paralelos con sus partidas cerradas".