El PSOE critica que los Presupuestos del Estado abandonan a los jerezanos

"El PP nos vende a Jerez como capital pero cuando se trata de tener en cuenta a esta ciudad nos deja sin apenas inversiones". Así comenzaba ayer la alcaldesa y secretaria general del PSOE de Jerez, Mamen Sánchez, su valoración sobre los Presupuestos Generales del Estado, en una intervención en la que estuvo acompañada por la diputada nacional Miriam Alconchel. "Podemos decir claramente que los dos últimos Presupuestos del Gobierno de Rajoy han sido los peores para Jerez a lo largo de la historia", agregó Sánchez, subrayando que no hay ni un solo proyecto nuevo para Jerez, "cuando le hemos puesto muchos encima de la mesa". "Ni proyecto social, ni planes de empleo, ni alguna partida para la ITI. Sabemos dónde va el dinero de la ITI de la Junta, pero del Gobierno central no hemos visto nada". La alcaldesa recalcó la ausencia de partidas para la llegada del AVE y los equipamientos que serían necesarios, para los nuevos apeaderos, para la liberalización de la autopista o para actuaciones en materia de vivienda. Criticó, además, que se recorta el dinero destinado a servicios que deberían prestar los ayuntamientos. "Recortan el plan de pobreza infantil, la Ley de Dependencia, falta ese compromiso de Estado con el Plan de Violencia de Género, no sólo nos han vuelto a engañar a las mujeres que salimos el 8 de marzo a la calle, sino que además se comprometieron a que habría 20 millones de euros para que los ayuntamientos pudieran hacer programas contra la violencia de género y de eso no aparece absolutamente nada".

Sánchez concluyó que los Presupuestos abandonan a los jerezanos y en referencia al PP señaló que "muchos eslogan de capitalidad pero a la hora de invertir, la inversión es nula. Hay que demostrar que te crees que Jerez es esa ciudad central de la provincia y para ello lo más creíble es que aparezca en los Presupuestos". La alcaldesa instó al PP a presentar enmiendas a las cuentas del Estado, "como hacíamos los socialistas cuando gobernaba el PSOE, con el fin de mejorar los Presupuestos en beneficio de la ciudad" y consideró que ni los populares pueden estar contentos con dichos Presupuestos. "De hecho, el señor Saldaña, que no se pierde una foto, no apareció por la rueda de prensa en la que los valoraban". Mantuvo, por otro lado, que fue durante el gobierno de Zapatero cuando se consiguieron para Jerez las mejores infraestructuras.

Sánchez remarca que no hay ni un sólo proyecto nuevo para la ciudad

Alconchel, por su parte, manifestó que "partimos de una nefasta gestión de la crisis por parte de Mariano Rajoy, que ha creado los mayores niveles de desigualdad y ha llevado a las familias de rentas medias a la pobreza e incluso a la exclusión social". La diputada argumentó que "el PIB ha crecido un 4.2%, mientras que el gasto social solo crece un 2,8%, lo que deja el gasto social en el 38%, el más bajo de la Unión Europea".

En su opinión, el PP habla de unos Presupuestos sociales para ocultar la falta de inversiones. "Dice que le importan las personas, pero entonces no entendemos por qué reducen la inversión en las políticas de viviendas, o en las políticas activas de empleo, o en sanidad". Criticó además que se sigue sin establecer un fondo de cohesión, y en materia de dependencia dijo que se van a invertir 46 millones, "cuando del presupuesto anterior dejaron sin ejecutar 44 millones y 310.000 personas en la lista de espera". Calificó las inversiones en política social de "vergonzantes" y en lo que respecta a las pensiones, lamentó que "la subida que van a obtener nuestros pensionistas se la comen con que solo compren una caja de pastillas, ya que el precio medio de los medicamentos que ya no están financiados ha subido casi el doble".

Alconchel señaló que "no sabemos cómo va a hacer campaña el señor Saldaña cuando su partido a través de los Presupuestos, que han resultado ser una burla, no han invertido en los 28.000 parados de Jerez, pues no hay plan extraordinario de empleo" y se preguntó también dónde están las partidas para la ITI.