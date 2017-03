"Al PSOE le cuesta asumir que ya no está en una situación de superioridad"

El pasado miércoles, Izquierda Unida rompió la negociación sobre un gobierno tripartito. Tras dos reuniones y ante la falta de respuesta a la propuesta planteadas junto a Ganemos, daba por finalizado el proceso acusando al PSOE de no haber tenido "voluntad" para alcanzar acuerdos. El portavoz de la formación desarrolla las razones que llevaron a su partido a adoptar esta decisión.

-Estaba previsto que en esta semana se celebrara una nueva reunión entre PSOE, Ganemos e IU pero el miércoles su formación anunció la ruptura de las negociaciones. ¿Por qué no se esperó a ese nuevo encuentro antes de adoptar una decisión?

El PSOE sí que nos ha respondido, aunque no lo ha hecho explícitamente sino de manera indirectaCon el PSOE nunca hay problemas en materia programática; suele aceptar todo pero luego no cumple"

-Se había barajado que la reunión hubiera sido el viernes anterior pero el PSOE no respondió y se acabaron agotando los plazos. Pero, más allá de los plazos, que podían ser más o menos flexibles, abandonamos en el momento que vimos que el PSOE no estaba por la labor de conformar un gobierno equilibrado. Ellos querían que hubiéramos entrado a reforzar el gobierno pero nosotros no estábamos en eso; queríamos las debidas garantías y, para ello, había que tener la certeza de que no se bloquearan las acciones de gobierno. También teníamos que tener el tiempo suficiente para aterrizar en el gobierno y poner en marcha nuestras políticas. Pero yo estoy convencido de que el PSOE nos ha respondido; no lo ha hecho explícitamente pero sí de manera indirecta. Nos respondió al irse de 'gira' con Aqualia justo al acabar una reunión con nosotros y al boicotear a nuestros alcaldes de El Torno y Torrecera.

-¿Cree que el PSOE trató de demorar la negociación?

-Es posible. Nunca han tenido intención de analizar la propuesta. Esta negociación no es cosa de un mes porque llevábamos desde hace un año planteándola. Izquierda Unida ha sido el que más ha puesto sobre la mesa, lo hemos dado todo; impulsamos la ronda de encuentros y elaboramos un documento con 100 medidas que luego se ha enriquecido.

-Ganemos os pidió reflexionar sobre la decisión de romper las negociaciones. ¿Se ha reflexionado al respecto?

-Desde el respeto a Ganemos, nosotros tomamos una decisión desde el análisis y después de meditarla suficientemente. Nosotros no somos una pandilla de amigos sino una formación política seria que, cuando da un paso, asume las consecuencias.

-De lo que trascendió de las dos reuniones que mantuvieron los tres partidos, parece que había posibilidad de llegar a acuerdos programáticos pero no en el reparto de cuotas de gobierno. ¿No cree que era muy difícil para el PSOE aceptar un reparto así?

-En lo programático con el PSOE nunca hay problemas. Por norma general, suele aceptar todo; luego pasa que no cumple. Por ello, era muy importante garantizar que esas medidas programáticas se fueran a ejecutar, de ahí la propuesta que hicimos. El PSOE no puede considerar excesivos unos criterios de gobernabilidad basados en la perspectiva 50%-50% porque ese es el reflejo de las urnas, con siete concejales del PSOE frente a cinco de Ganemos y dos de IU. Si el PSOE pensara en esta ciudad, debería ser consciente de que este gobierno no funciona y que Jerez necesita un gobierno sólido y estable. Y tiene que entender que, cuando nos sentamos en una mesa, no es para ser subalternos. Al PSOE le cuesta asumir que no está en una situación de superioridad pero las circunstancias en Jerez son así y ellos no son más que nosotros.

-Pero, ¿no hubo ningún tipo de respuesta a los criterios de gobernabilidad planteados?

-Sabemos que el hecho de que no tuviesen mayoría en la junta de gobierno no les terminaba de agradar porque lo veían como una confrontación. Ese fue el primer error; no queríamos dos ayuntamientos como hubo en tiempos pasados. Lo que planteábamos es que, si la Alcaldía la tenía el PSOE, la mayoría de la junta de gobierno residiera en el otro bloque para tener una garantía de consenso. También nos ha llegado que al PSOE no le convencía tener que reducir las tenencias de alcaldía. Esto era una cuestión económica ya que, si se iba a reforzar el gobierno, eso conllevaba un coste que se tendría que reducir. Sabemos que ambas cuestiones no eran del agrado del PSOE y que, posiblemente, hayan provocado que no diera ningún paso. La alcaldesa ha dicho que tiene las puertas abiertas pero seguimos sin saber las condiciones.

-Por lo tanto, más que garantías habría que hablar de herramientas frente a la desconfianza que tienen hacia el PSOE...

-Se puede entender así pero preferimos enfocarlo en positivo y hablar de garantías. Pero es lógica la desconfianza porque no hace tanto que el PSOE echó del gobierno de la Junta a IU para llegar a un acuerdo con la derecha. Por lo tanto, es lógico que nos cubramos las espaldas para poder ejecutar nuestras políticas.

-¿En algún momento se habló de nombres? No hay que olvidar que Ganemos mantenía el veto a Mamen Sánchez...

-No. No se llegó a ese momento.

-Si hubiera llegado, ¿IU habría puesto algún reparo a alguien?

-Nunca lo hemos hecho. Nuestro planteamiento de la dimisión completa del gobierno se sustentaba en que no está funcionando, sin enfocarlo en la figura de la alcaldesa. Para nosotros, el gobierno en su conjunto es lo mismo.

-¿Descarta que se vayan a retomar las conversaciones para un gobierno tripartito en Jerez?

-Por parte de Izquierda Unida, sí. Está absolutamente descartado.

-Por lo tanto, no va a variar el statu quo hasta final de mandato...

-Todo dependerá del resto de actores pero ya hemos dicho que tampoco apoyaremos una moción de censura que le dé la Alcaldía al PP. Seguiremos en la oposición siendo el grupo municipal que más iniciativas lleva a pleno. La ruptura de las negociaciones no va a variar nuestra actitud. Analizaremos todas las propuestas que nos plantee el gobierno y, si vemos que son buenas para la ciudad, la apoyaremos, como hemos hecho hasta ahora.