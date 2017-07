El PSOE pide el "cese de la estafa política de la facturación del agua en Torrecera"

Los secretarios generales del PSOE en Jerez y Torrecera, Miriam Alconchel y Antonio Zambrano, han exigen al Ayuntamiento de esta ELA que ponga fin a las "falsedades y mentiras" que desde hace años su alcalde Manuel Bertolet (IU) "viene lanzando a la población sobre la supuesta gestión del suministro de agua por parte del Consistorio pedáneo".

"Una vez confirmada la titularidad de la gestión por parte el Ayuntamiento de Jerez, que corresponde a la empresa Aquajerez tras la privatización del servicio en la etapa de la popular María José García-Pelayo", los socialistas exigen al regidor pedáneo que "cese el engaño con fines electoralistas y la estafa política iniciada en la pasada campaña electoral y aclare de una vez a los vecinos a quién deben abonar el recibo de agua".

"En estos días ha quedado demostrado que Bertolet mentía cuando afirmaba que la gestión del servicio de agua lo gestionaba el ayuntamiento de la ELA", declara Alconchel. El propio ayuntamiento matriz ha informado por escrito a los vecinos que han presentado recursos de reposición de que el proceso administrativo de traspaso aún no ha finalizado, "por lo que Aquajerez es en la actualidad la empresa suministradora", sostiene la socialista jerezana.

Alconchel asegura que "nos guste o no, y vaya por delante que el PSOE siempre ha defendido la gestión publica de un suministro básico con todas las garantías, Aqualia es la prestadora del servicio y la realidad jurídica es la que es", e insta a Bertolet a presentar toda la documentación que le exige el Ayuntamiento matriz "si aún pretende hacerse con el servicio, si bien nos consta que no se presenta porque el Consistorio pedáneo no reúne los requisitos económicos para poder prestarlo".

El PSOE denuncia que la doble facturación del servicio de agua, alcantarillado y depuración "está causando importantes perjuicios económicos a las familias", al tiempo que conmina al Ayuntamiento de la ELA a dar explicaciones sobre por qué en las facturas emitidas por los vecinos "no se está abonando la tasa por recogida de basura que presta la empresa Urbaser". En este sentido también se alerta sobre "los obstáculos que recibe la empresa suministradora a la hora de realizar las lecturas lo que provoca que en la actualidad las lecturas facturadas sean estimadas y no reales".

El Partido Socialista pregunta igualmente "por qué estos recibos se están emitiendo desde septiembre de 2016, si tal y como asegura el alcalde, la concesión supuestamente estaría en vigor desde enero de 2015" y muestra su "honda preocupación" por lo que está ocurriendo. "¿Quien va a pagar este desastre, qué va a pasar con quienes no han pagado?", pregunta Alconchel.

Por su parte Antonio Zambrano, en nombre de la Agrupación socialista de Torrecera, vuelve a solicitar nuevamente la dimisión "urgente" del alcalde al que recuerda que "no estamos ante un problema político o personal como él intenta hacer ver de forma victimista, sino ante un grandísimo problema administrativo."