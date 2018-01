El PSOE llevará al próximo pleno la situación de Correos en la ciudad

El Grupo Municipal Socialista elevará al próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Jerez la situación del servicio público de Correos en la ciudad, que durante los últimos años se ha visto seriamente afectado por recortes en materia de personal. La portavoz socialista, Isabel Armario, ha conocido de mano del secretario local del sindicato Comisiones Obreras, Rafael Tejada, que la plantilla de Correos en el término municipal de Jerez se ha visto reducida en unos 80 trabajadores en los últimos cinco años, a lo que además se suma el hecho de que no se cubren jubilaciones y bajas, permisos o vacaciones, estos últimos acentuado durante la pasada campaña navideña.

Los socialistas pedirán así que "se ponga fin de forma inmediata al constante recorte presupuestario en la empresa pública que está llevando a cabo de manera sistemática el Gobierno de Rajoy, y se asegure que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia cinco días a la semana tal y como manda la Directiva Postal Europea y la regulación postal en nuestro país", señala Isabel Armario.

De este modo, desde el GMS se defenderá que se creen grupos de trabajos locales y autonómicos que estudien y analicen la situación del servicio, que no sólo está afectando al reparto en el núcleo urbano sino en las pedanías, barriadas rurales y diseminados.

A juicio de la portavoz socialista,"el Gobierno central no pone remedio a esta situación que afecta no sólo a los propios trabajadores sino a los vecinos de Jerez en detrimento del servicio. Sigue creciendo la carga de trabajo y no se cumple ni siquiera con la legalidad respecto a los días de reparto de notificaciones importantes". La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento denuncia que "estos hechos representan un desastre en el día a día de Jerez, coberturas de empleo en precario y un servicio que no está a la altura de lo que los jerezanos y jerezanas necesitan".

Rafael Tejada, por su parte, reconoce que parte de los servicios que se prestaban en el Pabellón Postal de Jerez han sido trasladados a Sevilla por la dirección de Zona de Correos al tiempo que exige que "se acabe de una vez con toda la lacra que encubre una futura privatización". Del mismo modo, el líder local de CC.OO. denuncia que "la financiación pública del servicio ha sufrido serios recortes, consecuencia directa del recorte en 120 millones de euros, que representa dos tercios del presupuesto de 2017".

En la actualidad Correos dispone de un plantilla de unos 150 trabajadores en Jerez, si bien los sindicatos entienden que harían falta unos 50 ó 60 más en departamentos como cartería, las cuatro oficinas existentes en Jerez (calle Cerrón, Hipercor, Carrefour Sur y Avenida de la Universidad) y el Pabellón Postal situado en el Parque Empresarial de Jerez, donde se han perdido casi un 50% de los puestos de trabajo existentes.

Desde el sindicato CC.OO. entienden que las oposiciones anunciadas recientemente por el Gobierno son claramente insuficientes y no solventarán a medio plazo esta situación.