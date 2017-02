El PSOE mantiene la negociación pero aplaza el debate del reparto del gobierno

La negociación de un gobierno tripartito entre PSOE, Ganemos e Izquierda Unida se mantiene abierta tras su segunda reunión. Habrá un tercer encuentro, para el que aún no hay fecha; ahora bien, si ha habido avances en el acuerdo programático, no los hay en la configuración del ejecutivo a tres y, ni tan siquiera, se ha empezado a hablar si estaría encabezado por Mamen Sánchez. La representación socialista se había comprometido a dar una respuesta ayer a la propuesta de reparto de cuotas de poder que hicieron Ganemos e IU hace dos semanas. En cambio, ayer se limitó a señalar que también es partidario de un gobierno "equilibrado" pero emplazó a las otras dos fuerzas a un nuevo encuentro donde dará una respuesta, que será negativa, aunque aún no lo diga oficialmente, y planteará una alternativa.

Ganemos e IU llevaron a la negociación un reparto de parcelas de poder donde el partido que ostente la Alcaldía no tendrá tenencias de alcaldía (que se reducirían a dos) ni la mayoría en la junta de gobierno local. En este sentido, ambas formaciones advirtieron que su posicionamiento en este aspecto es innegociable. En cambio, el PSOE no ha dado una respuesta oficial pero internamente considera inasumible por el alto precio que supondría mantener la Alcaldía a cambio de perder el control de la junta de gobierno y relegar en el escalafón a sus ediles que, incluso, podrían quedarse en algunos casos sin responsabilidad de gobierno ya que Ganemos e IU también contemplan controlar el incremento del coste de la estructura política con tres formaciones.

El PSOE valoró la viabilidad de las medidas planteadas por Ganemos e IU

El PSOE se ha comprometido a presentar en unos días una "propuesta de gobernabilidad", según se explica en un comunicado conjunto emitido por Ganemos e Izquierda Unida, que siguen actuando como un "bloque" para estar en igualdad numérica ante los socialistas. Sobre este asunto, ambas formaciones señalaron que el PSOE "comparte" con ellos "la necesidad de crear un gobierno equilibrado, fuerte y estable que dé respuesta a las principales necesidades de ciudad" pero que "permanecen a la espera" de la contestación.

Mientras tanto, el PSOE mantiene su mutismo en torno a este asunto. Ni la alcaldesa, Mamen Sánchez, ni la secretaria local de la formación, Miriam Alconchel, quisieron pronunciarse. La primera se escudó en que las declaraciones deben hacerse desde "el partido" y la segunda se limitó a señalar que han presentado un "documento programático en respuesta al planteamiento" de los otros dos partidos.

En el encuentro, que se calificó como "constructivo", según el escrito de ambas formaciones, se avanzó en el acuerdo programático. Así el PSOE presentó un documento donde hace una valoración de las 133 medidas planteadas por las otras dos fuerzas basándose en "la realidad municipal" y "su viabilidad a lo largo de la legislatura". "IU y Ganemos han realizado una primera lectura de forma conjunta de las aportaciones realizadas por el Partido Socialista y, a grandes rasgos, y a expensas de un análisis más profundo y sosegado, consideran que no hay obstáculos insalvables que no puedan consensuarse", explicaron ambas fuerzas.

Para la tercera reunión aún no hay fecha. El "bloque" espera que sea "lo antes posible" porque IU ya marcó hace tiempo una fecha límite: las negociaciones no deben alargarse más allá del mes de febrero.