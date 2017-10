El PSOE presume del presupuesto autonómico

El PSOE aseguró ayer que los presupuestos de la comunidad autónoma para el año próximo "son muy buenos" al tener un "marcado carácter social" y al estar encaminados a "una mejora de los servicios públicos". Por ello, y en respuesta al Partido Popular, que afirmó la semana pasada que no había partidas importantes para Jerez, la secretaria local de la formación, Miriam Alconchel incidió en que es una previsión contable que "apuesta" por la ciudad.

"Aún no sabemos nada de la parte de la ITI del Gobierno del PP"

La diputada socialista jerezana aprovechó su intervención para cuestionar que el Gobierno central aún no haya dado a conocer los proyectos que pretende ejecutar con la parte de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) que le corresponde gestionar, entre ellos un plan de empleo para la provincia que todavía no ha sido presentado. En este sentido, Alconchel dijo: "Queremos saber cuánto va a poner en nuestra ciudad porque hay que recordar que la ITI no es un acto graciable del Gobierno de España sino un programa especial para una situación especial, como es la de los niveles de desempleo de esta ciudad". Por otro lado, la secretaria local socialista se refirió a la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en la ciudad. "El Ministerio de Justicia llega tarde porque esta es una demanda de muchos años de los profesionales de la justicia. Pero, y a diferencia del PP, nos alegramos de esta decisión, aunque sea insuficiente, pero al menos es una buena notica", dijo.