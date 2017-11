El PSOE replica al PP recordándole el peaje en vigor de la autopista

El PSOE de Jerez "lamenta" que el PP "juegue de nuevo al alarmismo" sobre el estado de las principales carreteras de penetración a la ciudad que son de titularidad autonómica para "intentar escurrir el bulto de que Cádiz sea la única provincia de España con peaje sin vía de alta capacidad alternativa".

Así, desde el PSOE de Jerez manifiestan que resulta "vergonzoso que la derecha pretenda dar lecciones cuando mantienen hasta 2019 el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz y los conductores tienen que seguir abonando por circular por esta carretera más que amortizada, mientras que en Galicia han liberado a la AP-9 con criterios partidistas".

A juicio de los socialistas, "no tener liberada a estas alturas el peaje de la autopista sí es preocupante" por lo que censuran al concejal Antonio Saldaña (PP), quien "sí tienen motivos para guardar silencio, viendo la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio". En este sentido han instado a los populares jerezanos a que "exijan a Rajoy que de una vez haga justicia con esta provincia y esta ciudad, que no puede seguir soportando un día más el peaje de una vía que además no cuenta con vía de alta capacidad alternativa como sí ocurre en otras provincias".

Del mismo modo aclaran que los diputados del PSOE por Cádiz, entre ellos la jerezana Miriam Alconchel, han realizado en los últimos meses preguntas al Gobierno de España sobre la liberalización del peaje de la AP-4 "a las que aún ni siquiera han contestado", al tiempo que recuerdan que "en el Congreso se aprobó una PNL para que se bonificara el peaje entre Jerez y Dos Hermanas, como la Junta ha realizado con el tramo Jerez- Cádiz, que tampoco han puesto en marcha a pesar de que cuenta con el respaldo de la Cámara Baja".

De otro lado, los socialistas recuerdan que el mantenimiento de vías como la A-2003, A-2004 y A-2005 "se encuentran en un estado de conservación aceptable", al tiempo que subrayan que "en los últimos años se han realizado refuerzos de firme tanto en la A-2005 como en la A-2004 con una inversión de en torno a los 520.000 euros".

Asimismo subrayan que el Gobierno andaluz tiene previsto culminar el refuerzo de los 800 metros de la zona más urbana de la A-2004 con una inversión de 60.500 euros y que ya está planificada en la A-2003 (Jerez-La Barca) una actuación de seguridad vial que permita la mejora de la adherencia del pavimento y una ampliación de plataforma. "Una actuación que incluye además la realización de una pasarela ciclista sobre la autopista estatal AP-4 adyacente al paso superior de esta vía, para lo que será necesario obtener la autorización del Ministerio de Fomento como titular de la vía", añaden.

El nuevo vial que unirá Jerez con Estella del Marqués (carretera del cementerio) tiene ya redactado el proyecto que estima el presupuesto en 2.999.743,2 euros, por lo que "una vez quede aprobado se iniciarán los trámites para la licitación de las obras".