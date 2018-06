El PTA sigue en la indefinición

La Junta de Andalucía mantiene su propuesta para tratar de reflotar el PTA (Parque Tecnológico Agroalimentario): adscribirlo a la red de enclaves tecnológicos incluidos en Tecnobahía -aunque su nueva denominación es TEC Parque Tecnológico del Sur y que gestiona espacios en El Puerto y Puerto Real-. Ahora bien, lo que no tiene tan claro es si podrá hacerlo finalmente ni cuándo ya que continúa buscando la "fórmula jurídica" para llevarla a cabo.

Esta afirmación fue realizada en la tarde de ayer por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, durante una intervención en el Parlamento andaluz tras ser preguntado por este asunto por Antonio Saldaña (PP). El representante del Gobierno autonómico incidió en el discurso que la Junta lleva apuntando desde hace más de tres años: "Se sigue trabajando con todo interés pero se está buscando la fórmula idónea para adscribirlo a Tecnobahía".

El PP recuerda que la Junta lleva "tres años" anunciando una solución que no llega

Javier Carnero explicó que el proceso está afectado por los problemas de la sociedad gestora del parque, la mercantil Parque Tecnológico Agroalimentario SA. Esta empresa pública, con participación de la Junta y del Ayuntamiento, se encuentra actualmente en un proceso de disolución que está prácticamente paralizado tras haber entrado en concurso de acreedores por su abultada deuda. Esta situación mercantil, según el consejero, está dificultando la incorporación del PTA al proyecto de Parques Tecnológicos del Sur.

Sin embargo, la respuesta no convenció al representante del PP quien le acusó de "no apostar por Jerez". Saldaña incidió en que hace tres años el entonces delegado del Gobierno andaluz en la provincia y actual viceconsejero de Presidencia, Fernando López Gil, anunció esta posibilidad como "la gran promesa de la Junta en Jerez". "¿Cuándo se va a culminar esa voluntad?", preguntó. En este sentido, puso en duda el argumento realizado por el consejero señalando que la situación financiera de la sociedad gestora no influye en un traspaso del PTA al conglomerado de parques ya que los suelos "no son de su propiedad" y el enclave industrial se gestiona actualmente "con una entidad urbanística de conservación". En cambio, Javier Carnero le replicó al parlamentario del PP, señalando: "Algo tendrá que ver porque es la sociedad gestora y poco se puede hacer ahora; por ello estamos buscando la fórmula para seguir apoyando y adscribirlo a Tecnobahía".

El principal motivo que arrastró a Parque Tecnológico Agroindustrial SA a la liquidación fue la obligación de devolver una subvención de unos 12 millones de euros al Ministerio de Hacienda por unos equipamientos que no terminaron de construirse. Estos edificios son el inmueble que iba a ser el Centro Tecnológico del Vino y un contenedor de empresas.