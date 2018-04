Pacheco abandonará este viernes Puerto 3 en régimen de semilibertad

El Ministerio de Justicia concedió ayer al ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco el tercer grado penitenciario, beneficio que le permitirá disfrutar a partir de ahora de un régimen de semilibertad mediante el cual tan solo deberá acudir al Centro de Inserción Social de Jerez para dormir.

Aunque concedido el referido beneficio, el ex regidor deberá esperar. Será el miércoles cuando la junta de tratamiento del centro penitenciario Puerto 3 proceda a establecer el régimen de permisos de fin de semana de que disfrutará de ahora en adelante. No en vano, el CIS es una extensión de Puerto 3. Como es sabido, la junta de tratamiento está compuesta por los máximos responsables de la prisión, así como por técnicos tales como educadores y psicólogos. Pese a tenerlo concedido, el tercer grado no se otorga de forma inmediata, pues requiere de una serie de trámites que hagan posible la semi-excarcelación del recluso. Es por ello que, según lo previsto, el ex alcalde Pedro Pacheco saldrá el próximo viernes del centro penitenciario para disfrutar de un permiso que será excepcionalmente largo. No en vano se da la circunstancia de que al viernes, sábado y domingo se le unirán de forma excepcional el lunes (festividad local en El Puerto como lunes de resaca tras la celebración de la Feria del Vino Fino) y el martes, jornada festiva, esta vez a nivel nacional, por el Primero de Mayo, Día del Trabajo.

Tendrá que acudir a su nuevo destino el 1 de mayo por la tarde o el miércoles por la mañana

Pedro Pacheco no retornará a Puerto 3. Es decir, una vez que salga lo hará con todas sus pertenencias (aunque es casi tradición que excepto los objetos que sean muy personales regale buena parte de ellos a los compañeros de presidio). Acto seguido disfrutará el fin de semana en compañía de su familia y el martes por la tarde o el miércoles a las ocho de la mañana como muy tarde se presentará en el Centro de Inserción Social, que se ubica en el acceso a Jerez desde la carretera de Sevilla (antigua entrada en la ciudad de la nacional IV).

Será allí donde el ex alcalde deberá empezar a cumplimentar una serie de trámites para demostrar que tiene ocupación y que su grado de asentamiento social le impedirá volver a delinquir, algo absolutamente improbable pues sus delitos fueron perpetrados dentro de un ámbito público y político en el cual ya no se encuentra. De otro lado hay que tener en cuenta que Pedro Pacheco ya está jubilado, lo que supone que no tiene por qué presentar un contrato de trabajo, como suele suceder con los reclusos en tercer grado que deben demostrar que disponen de un medio con el que ganarse la vida fuera de prisión, minimizándose de esta forma el riesgo de volver a delinquir. Tampoco es el caso. Pacheco, obviamente, dispone de una pensión de jubilación que le garantiza su mantenimiento y el de su familia.

Es reseñable que Pacheco obtendrá el tercer grado casi un año después de que comenzase a disfrutar de sus primeros permisos penitenciarios. Cabe recordar que el ex político andalucista gozó a finales de junio del año pasado (día 30) de su primer permiso de tres días, cuando ya había cumplido dos años y ocho meses en prisión. Cabe recordar que ese mismo mes la Audiencia Provincial de Cádiz le concedió el segundo permiso, también de tres días. A éste se han sucedidos varios permisos a razón, prácticamente, de uno al mes.