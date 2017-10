Pacheco recurre el auto de la Audiencia que ordena sumar sus dos condenas

Pedro Pacheco ha recurrido ante la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz el auto que dictó el pasado día 3 de octubre en el que ordenaba que la condena contra Pedro Pacheco por el denominado 'caso Casa del Rocío' se sume a la que cumple en la actualidad por el 'caso Asesores'. Los jueces de la sección jerezana de la Audiencia han considerado que dicha condena, que asciende a un año y diez meses de prisión, debe sumarse a los cinco años y medio de cárcel que el ex alcalde de Jerez cumple en la actualidad por el 'caso Asesores'.

El debate legal se centraba en este caso en dos hechos: de un lado que cuando Pacheco perpetró los delitos del 'caso Casa del Rocío' (años 2006-2007) no había sido condenado con anterioridad, por lo que se le consideraría reo primario, así como que la pena es inferior a dos años y, por tanto, no debería de haber ingresado en prisión. La Audiencia Provincial incide en la trayectoria delictiva del ex alcalde y considera como una especie de itinerario delictivo los hechos, por lo que suma esta pena a la anterior. Cabe recordar que el año y diez meses de prisión contra Pacheco por el 'caso Casa del Rocío' se desglosaban en ocho meses por falsedad en documento y un año y dos meses por fraude.

La Audiencia Provincial ordenó sumar las dos condenas por su 'trayectoria delictiva'

Estos hechos provocarán que se incremente sensiblemente el tiempo que el ex alcalde de Jerez deba pasar en prisión hasta acceder al tercer grado, es decir, vivir en libertad bajo control penitenciario. Sus salidas con motivo de la concesión de permisos de fin de semana, de los que ya disfruta en la actualidad, no se verán afectadas.

En el recurso interpuesto, Pacheco solicita al tribunal que acceda a la suspensión solicitada, y propone la posibilidad de fuera a cambio de una multa o de realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Alega que si se aceptan estas propuestas el tribunal podrá acceder a la suspensión solicitada sin temor a transmitir a los ciudadanos una sensación de trato a favor o de impunidad.

Pacheco aún tiene pendiente la condena por el 'caso Estación de Autobuses', aunque visto lo visto se da por hecho que dicha condena se sumará igualmente a las penas impuestas. En este caso se trataría de un año y medio de cárcel más.

El ex alcalde, además, tiene pendiente otros dos juicios, el del denominando caso 'Huertos de Ocio' y el del caso 'Ronda Este', que versa sobre la adjudicación de una serie de obras en las rotondas de la Ronda Este (avenida Juan Carlos I, más conocida como 'Ronda del Colesterol').