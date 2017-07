Pacheco vuelve a Puerto 3 a la espera de un nuevo permiso

En torno a las cinco de la tarde de ayer, el ex alcalde Pedro Pacheco regresó al centro penitenciario Puerto 3 tras haber disfrutado de tres días de permiso, el primero que le concede el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 10, con sede en El Puerto. Durante estas jornadas, el ex regidor ha recibido la visita de amigos y familiares en su vivienda que lo han visto "fuerte" tras llevar dos años y ocho meses en prisión. Ahora, desde su entorno se confía en que pueda comenzar a disfrutar de forma asidua de este tipo de permisos mientras cumple una condena firme de cinco años y medio y está inmerso en otras causas. En el momento de abandonar ayer su casa, el ex alcalde portaba únicamente un ejemplar de una novela policíaca de intriga, 'Alex', del autor francés Pierre Lemaitre.