Padres del colegio de La Paz alertan de nuevas grietas en un muro del patio

Padres del CEIP La Paz denunciaron ayer que han aparecido nuevas grietas en el muro del patio de Infantil, el mismo que colindaba con la antigua cárcel y que los padres llevan años pidiendo que se renueve. "Están haciendo las obras de la nueva comisaría y hay padres que han visto que han caído cascotes al patio y nuevas grietas. Hay mucha preocupación porque, aunque lo normal es que no pase nada, no podemos jugar con la seguridad de los más pequeños", declaró ayer Manuel Estudillo, uno de los padres. Según relataron ayer, tras la comunicación de los hechos a la dirección del colegio, el centro ha delimitado la zona con una cinta para impedir que los alumnos se acerquen al muro, "pero creemos que es insuficiente". "Un perito de la obra de la comisaría ha dicho que no hay problema, que el muro es seguro pero nosotros estamos preocupados. Además, tras nuestra denuncia en el colegio, nos han confirmado que la semana que viene va a venir personal del Ayuntamiento para ver cómo está la situación y esperamos que se tomen cartas en el asunto. Sólo queremos que se garantice la seguridad de nuestros hijos", apuntó Estudillo.

Precisamente desde la delegación municipal de Educación confirmaron la visita a La Paz, informando que se dará a conocer a la dirección del colegio las medidas preventivas que se van a adoptar por las obras de la comisaría.

La presidenta de la Flampa, Geli Sánchez, se sumó ayer a la reivindicación y recordó que ya en 2008 recogieron 4.700 firmas para el derrumbe del muro y la ampliación del centro. "El muro era de la cárcel y ésta se levantó en 1962, así que imagina el tiempo que tiene el muro del colegio... De hecho, el pleno aprobó la ampliación del colegio y aunque no se dejó constancia por escrito, el eliminar este muro era algo evidente", declaró Sánchez.

Desde la Flampa señalaron que "desde 2008 venimos reclamando esta mejora en el colegio, ya no sólo para que deje de haber riesgo para los alumnos, sino para dignificar el centro. Debemos quitar ya ese muro de la cárcel en un centro de Infantil y Primaria".

Por otro lado, los padres de alumnos de La Paz anunciaron que tienen prevista una manifestación para los primeros días de febrero en la delegación provincial de Educación por las nuevas adscripciones. "Hay otros centros que ya nos han comunicado que se unirán a nosotros como gesto de apoyo", avanzaron.