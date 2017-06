Palabras para José Juan

No es frecuente tener al jefe por amigo. Yo he tenido esa suerte durante los últimos once años. Por la mañana su semblante incansablemente alegre alumbra ese caos de papel que solo él entiende. Buenos días José Juan. Agustín acorta sus sentimientos en pocos caracteres.

José Juan sonríe y va saludándonos uno a uno, abstraído en la pantalla de su ordenador, incluso parece que no nos ha visto, nada más lejos de la realidad.

Me siento con Sote, estrecha colaboradora y sobre todo amiga, me cuenta algunos datos biográficos. Nació en Tetuán en 1954, allí pasó su infancia, es pilarista. Años más tarde se trasladó a Ceuta para estudiar Magisterio en la Escuela Normal en donde conoció a Inmaculada, su esposa desde entonces. Por cuestiones laborales se trasladaron a Jerez donde muchos años se dedicó a la docencia centrada en la educación de alumnado con parálisis cerebral. Trabajó en UPACE, SAFA y por último en el Colegio de La Merced. Desde 1997 ha sido el director de nuestro Centro del Profesorado donde ahora se jubila.

Enrique, nuestro insigne y admirado poeta, escribe en el ordenador: "Reseñar la semblanza profesional o personal de un compañero que nos deja para abordar una nueva etapa de la vida (una más que merecida jubilación) nunca es fácil. Cuando se piensa en esa persona las ideas comienzan a agolparse y uno acaba por no saber qué decir. La demostración de querer luchar por esta institución, por el profesorado, por el alumnado de todas las localidades que pertenecen a nuestro ámbito de actuación lo ha motivado a que se realicen proyectos de todo tipo, desde animación lectora (él fue un gran impulsor del proyecto PROCOLE), hasta la realización de las cinco ediciones de la Feria de la Ciencia en la calle que tanta repercusión ha tenido".

Magdalena y Carmen charlan entre ellas sobre la feria…y recuerdan la cantidad de veces que lo han llamado a deshora y siempre ha respondido, incluso se atreven con algo más tierno "lo que más nos gusta de él es el brillo de su mirada cuando habla de su familia, de sus cuatro nietos. Esos que están haciendo que desee empezar esta nueva etapa". No salgo del despacho cuando Miguel Ángel llevado por la inspiración me entrega un extenso poema del que sólo me atrevo a publicar unos versos referentes al sus comentarios jocosos e irónicos: "Solícito y servicial/ con él alguna copa siempre quiero catar/ ¡Qué más puedo pedir/si además de trabajar, podemos reír!"

En los últimos cursos también disfrutó organizando las Jornadas de Flamenco y Educación con el objetivo de que este valor de la cultura andaluza llegara a los centros. Por esto recibió en el año 2015 el Premio de Honor por parte de la Junta de Andalucía. Zoraida, con su eterna sonrisa, recuerda que fue el que le abrió la puerta para ser asesora y que ha crecido gracias sus consejos, gestos y 'pildoritas', y teclea en su inseparable portátil: "Ahora te vas de la que ha sido y será tu casa y una parte de ti se queda conmigo".

La dulce Memi se agobia e imprime un texto que me entrega en el pasillo con mil pegas, dado su perfeccionismo, pero que me sigue sorprendiendo como el del resto mis compañeros: "Gracias José Juan por enseñarnos a trabajar en equipo, por compartir tu experiencia y todos tus conocimientos, por motivarnos, por hacernos crecer profesionalmente, por tu apoyo incondicional y por compartir tu buen humor. La gratitud es la memoria del corazón". Juanma, disciplinado y afanoso, también ha terminado, destaca de él su mano para liderar equipo con diligencia, autoridad y determinación, pero siempre haciéndolo desde la cercanía y el apoyo a la labor profesional de sus compañeros.

Ya en mi mesa, recopilo impresiones y palabras y entiendo que el sentimiento del grupo suena al unísono. Dejo de vagar por despachos ya que algunos me miran y muestran de soslayo sus mesas colapsadas, también vamos sobrados de palabras. Sólo me queda el final y es cuando aparece un correo de mi compañero Juan Antonio, de prosa fácil y palabra precisa, y con él acabo, "Llegado este día de despedidas, hay que decir que hoy no termina nada. Que el pasado, pasado está y que debemos mirar al futuro, y pensar que tenemos toda la vida por delante, y que, de hecho, en muchos aspectos, la vida empieza hoy."

Gracias José Juan, de todo tu equipo.