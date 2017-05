El Palacio Garvey será habilitado como extensión del Conservatorio

Más información Opinión: Un parche para un problema serio

Las instalaciones del Palacio Garvey situadas en la Plaza del Mamelón serán en los próximos meses parte de la extensión del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro. Así lo anunció ayer la alcaldesa Mamen Sánchez, que visitó el edificio acompañada del delegado territorial de educación, Juan Luis Belizón, de los tenientes de alcaldesa Laura Álvarez y Francisco Camas y del director del Conservatorio, José Ramón Hernández.

La decisión se produce tras aprobarse en el pleno del pasado jueves la devolución del inmueble al Ayuntamiento por parte de la Unión de Hermandades, a la que se le había cedido como sede pero que rechazó hace ahora más de un año. Su nuevo uso, según explicó Mamen Sánchez, será el de una especie de "Casa de la Música de Jerez, donde venga nuestra Banda municipal de música y parte del Conservatorio y también conseguir convertirlo en un espacio para que, por ejemplo, alguien que quiera presentar su disco lo haga".

Sánchez incidió en que desde el Ayuntamiento "se está poniendo en valor todo lo que es la enseñanza de la música, de hecho a nuestra Escuela de Música se le ha dado un cambio radical. Hemos pasado de ser una escuela que estaba sin ningún tipo de actividad, con muy poco personal, y que prácticamente lo que hacía era recibir a los colegios que la visitaban a dotarla de personal, de presupuesto y de un contenido programático que hace que pasen 2.100 niños cada trimestre por ella". De cualquier forma, sí que reconoció que dicha escuela seguirá manteniendo su sede en la Sala Paul.

En cuanto al Conservatorio en sí, Juan Lusi Belizón, señaló que en Jerez "hay más alumnos que capacidad", por eso "tiene su sede y luego dos institutos, el Coloma y el Andrés Benítez, donde se complementan las enseñanzas. El director ha tenido varias reuniones conmigo y me ha planteado siempre la necesidad de un edificio más adecuado para el propio Conservatorio. Con la alcaldesa habíamos hablado de este tema, y nos planteó la posibilidad de este palacio, que según me ha comentado el director del Conservatorio, reúne las condiciones adecuadas para poder impartir clases en las especialidades que necesita".

De momento, el uso de la instalación no será inminente ya que "se necesita un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento y que la dirección del Conservatorio y la Banda de Música se pongan de acuerdo para utilizar los espacios". No obstante, Belizón insistió en que existe un compromiso y será cuestión de meses, sobre todo "por la adecuación de la instalación. Si se termina en septiembre, estará en septiembre, si no para diciembre".