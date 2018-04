Palomino va a buen ritmo en su ruta 'Pedaleando por Emma'

Pinchazos, frío, lluvia, calor... Miguel Ángel Palomino ya tiene mil historias que contar en los tres días que lleva recorriendo España para visibilizar el Síndrome de Treacher Collins, enfermedad considerada 'rara' que padece la niña jerezana Emma Rodríguez. Salió de Jerez el pasado sábado en bicicleta junto a su perra Kenya para recorrer unos 2.000 kilómetros, distancia que separa Jerez de León (en una primera fase del reto solidario) y de León a Pamplona, localidad en la que se encuentra la sede nacional del Síndrome de Treacher Collins.

"Estoy bien y ya he tenido de todo -risas-. La ruta 'Pedaleando por Emma' va cumpliendo todos los plazos, va según lo habíamos planificado", declaró ayer Palomino, cuando se encontraba en Monesterio. Precisamente en esta localidad de Badajoz, Palomino tuvo que dormir ayer y no en Zafra, donde había planificado. "Mi perra necesita acudir al veterinario, así que hoy nos quedamos aquí y mañana asumo los kilómetros que hoy no termino. Así que la próxima etapa serán de unos 100 kilómetros para recuperar el calendario", informó el jienense.

Palomino reconoció que "estoy viendo mucha solidaridad y cuando cuento el motivo de mi marcha todos muestran interés por saber qué es el Síndrome de Treacher Collins. Nadie lo conoce, de ahí que tengamos que ayudar todos a visibilizar los casos".

Tiene previsto llegar a Pamplona el 23 de abril, pero antes tiene una cita importante en Salamanca, donde se reunirá con la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. Palomino está recibiendo muchos mensajes de apoyo desde que inició esta aventura solidaria por Emma, y hasta un grupo de estudiantes de Moguer (Huelva) le han grabado un vídeo durante un viaje a Roma.