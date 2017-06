Paralizado el desahucio de una familia en el polígono San Benito

El desahucio que estaba previsto para el pasado jueves de una familia del polígono ha quedado finalmente paralizado, a la espera de que los habitantes abandonen de forma voluntaria la vivienda. De momento, no se sabe de cuánto tiempo consta la prórroga con la que cuenta la familia, que consta de tres miembros -una mujer y sus dos hijos menores, de 15 y 6 años respectivamente-.

El proceso de desalojo de la vivienda 'okupada', propiedad de una entidad bancaria, debía ejecutarse el pasado jueves. Sin embargo, como en el proceso se encuentran implicados dos menores, se le informó a la implicada, M. A. H., de que tendrían un plazo de entre 30 y 45 días para desalojar la vivienda sin que tenga que realizarse el desahucio forzoso por el bien de los menores. La familia 'okupa' la vivienda desde hace cinco años por la falta de recursos económicos de sus miembros.

Se les ha denegado una vivienda de alquiler social por no cumplir los requisitos

La búsqueda de una nueva vivienda en la que alojarse una vez que se lleve a cabo el desahucio es la prioridad. "Les da igual si tenemos casa o no", afirma M. A. H., que a través de los servicios sociales y los recursos municipales ha solicitado una vivienda de alquiler social. Sin embargo, la primera respuesta a la entrega de esta nueva vivienda de carácter social ha sido negativa.

El motivo por el cual le ha sido denegada la vivienda de alquiler social a esta familia es, según la afectada, que M. A. H. ya fue desahuciada de su anterior hogar, donde convivía con su ex pareja y su hijo mayor, pero no constaba como titular en la hipoteca. Esto significa que no cumple con los requisitos exigibles para optar a este tipo de prestación. Además, asegura que desde Emuvijesa se le ha dicho que no cuentan con viviendas disponibles. La afectada afirmó que ve "injusto que una familia no tenga derecho a una vivienda social" y agradece la ayuda recibida por parte de organismos como Cáritas y la plataforma Stop Desahucios.