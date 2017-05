Pedanías, una asignatura pendiente

Los siete ayuntamientos pedáneos jerezanos aguardan a que, de una vez, se resuelva su principal problema que no es otro que su financiación. Pasan los años y siguen sufriendo, con mayor o menor virulencia, los retrasos en el cobro mensual de las transferencias del consistorio matriz. Pero, tras este problema que tiene su importancia pues afecta a su funcionamiento diario, subyace otro de mayor calado al corroborarse la existencia de carencias en marco regulatorio de las relaciones económicas entre la ciudad y sus pedanías.

Actualmente, se aplica un modelo que data 2009 y que realiza un reparto mediante una fórmula donde se tienen en cuenta los la población y los servicios prestados y que, según estimaciones realizadas por alcaldes consultados, ronda los 309 euros por habitante. Sin embargo, en 2014 el PP aprobó un estatuto regulador que incluía un nuevo sistema de financiación que daba tres vías de financiación a las entidades. Con posterioridad, cada entidad local debía optar por una de l ellas mediante la firma de un convenio con el Ayuntamiento matriz. Sin embargo, solo La Barca suscribió el convenio mientras que el resto de pedanías se negó. Torrecera, por ejemplo, alegó, tal y como explica su alcalde, Manuel Bertolet (IU), que no reconocía, ni siquiera, con los límites del territorio torrecereño por lo que era "nulo de pleno derecho".

El estatuto aprobado en 2014 no entró en vigor por la oposición de casi todas las pedanías

En el actual mandato, el gobierno socialista se comprometió a redefinir el modelo por lo que, de manera transitoria, mantuvo el aplicado hasta ahora pero, dos años después, no ha habido ninguna reunión al respecto. "Seguimos esperando a que nos llamen para empezar a hablar", sostiene el alcalde de La Barca, Alejandro López (PP).

El delegado de Economía, Santiago Galván, apuntó ayer que se mantuvo el sistema de financiación de 2009 ya que es "más beneficioso" para las entidades locales que el barajado por los populares. Acto seguido, afirmó que se tiene previsto acometer un "estudio económico" sobre este asunto para abordarlo con los ayuntamientos y establecer un nuevo modelo de "común acuerdo".

Las transferencias que realiza el ayuntamiento jerezano, cuyo importe presupuestado para este ejercicio ronda los 4,6 millones, son la principal vía de financiación de estos organismos. No en vano, suponen entre el 86 y el 96% de sus entradas de liquidez, según los datos obrantes en los presupuestos aprobados por estas entidades. Estos órganos carecen de potestad para cobrar impuestos aunque sí pueden percibir aportaciones autonómicas (la llamada Patrica) siempre y cuando el ayuntamiento matriz lo autorice -de hecho, hay varias en Córdoba que ya la perciben-. Por el momento, Jerez no ha cedido estos tributos aunque en el pleno celebrado en febrero se aprobó una proposición de Izquierda Unida para concederlos a aquellos que lo soliciten. El alcalde torrecero afirmó ayer que ya están trabajando para solicitarlo cuanto antes aunque temen que el gobierno trate de detraerles, por contra, importes de la aportación municipal. Mientras tanto, no pueden percibir directamente aportaciones estatales ya que lo impide la Ley de Haciendas Locales.

En cuanto a los pagos mensuales que realiza el Consistorio, el gobierno local ha reiterado que en estos dos últimos años ha reducido la deuda con estas entidades. A mediados del pasado año, según un informe de la Intervención Municipal, había una deuda presupuestaria reconocida que rondaba los 9,2 millones de euros. En cuanto a los pagos mensuales, mientras tanto, se abonan en torno a un "60 o 70% de las transferencias", tal y como advierte el presidente de la junta vecinal de La Barca, Alejandro López. Y el de Torrecera añade que la cuantía es mayor porque "están cumpliendo con sentencias judiciales tras denuncias por impagos". Eso sí, en paralelo el Ayuntamiento matriz ha asumido pagos urgentes como los del suministro de electricidad, que ha evitado esquivar cortes en el suministro.