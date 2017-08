Pelayo acusa a Sánchez de dar "bandazos" respecto a las ZAS

La ex alcaldesa y diputada nacional María José García-Pelayo criticó ayer los "bandazos de la señora Sánchez" con respecto a la aplicación de las ZAS (Zonas Acústicamente Saturadas) en calle San Pablo y plazas del Clavo y Vargas. "Han empezado la casa por el tejado y no han llegado a un consenso con los vecinos y los hosteleros. El Ayuntamiento debe funcionar como árbitro entre las partes y hay muchos espacios de debate y diálogo. Desde que entró en el gobierno Mamen Sánchez, la mesa de turismo prácticamente no se ha reunido nunca, y los consejos de participación ciudadana están para esto. En segundo lugar, entendemos que la alcaldesa con estos bandazos e inacción está provocando tensión". Esto lo dijo García-Pelayo en referencia a las declaraciones del pasado martes de la primera edil en las que reconocía que volverían a estudiar los informes de las ZAS y que deseaba compararlo con el de otras ciudades. "Lo que ha hecho es liarla y ahora estudiar lo que hacen otros", criticó.

La ex regidora aprovechó también para "volver a condenar los actos vandálicos que se están produciendo en nuestra ciudad", y que como trasfondo tienen la aplicación de las ZAS. "El centro tiene que ser ante todo un espacio para vivir, y para ello requiere paz, que sea un espacio seguro, viviendas suficientes y espacios de creación de empleo. Creemos que hay posibilidad de conciliar los intereses de los vecinos y de los empresarios", indicó Pelayo. Los populares, en cualquier caso, no aclararon qué decisión tomarían porque "no sabemos ni lo que han aprobado ni lo que pretenden copiar ahora de otras ciudades. Lo primero es sentarse y dialogar. No podemos hablar si no sabemos antes lo que es. No sabemos si habría que derogar. Hay una normativa que la Junta está tramitando respecto a los centros históricos y habría que contemplarla también. Primero tendremos que ver escenarios y tomar decisiones, pero que quede claro que el centro será eje central de las políticas del próximo gobierno del PP en la ciudad".

Antonio Saldaña, por otro lado, reivindicó que "el problema no es que se haya declarado la ZAS en el centro, porque se aplica en muchas ciudades de España y no ocurren los problemas de aquí. Tiene medidas positivas y es un concepto amplio, pero el problema es que no se ha consensuado".