Pelayo: "El problema real es que el PSOE no había hecho los deberes"

La presidenta del PP de Jerez y diputada nacional, María José García-Pelayo, se refirió ayer al visto bueno de Hacienda al presupuesto de 2017 asegurando que, con el informe favorable del Ministerio, "claramente se desmonta la estrategia del PSOE que pretendía usar como justificación los presupuestos para abrir un frente, que no tenía sentido ninguno y que perjudica claramente la ciudad, al gobierno de España". Tras mostrar su satisfacción porque la ciudad pueda contar con el presupuesto, Pelayo lamentó "la actitud torticera del PSOE, fundamentalmente de la alcaldesa, con la que se ha puesto de manifiesto que le preocupa más abrir frentes al gobierno de España que gobernar la ciudad y resolver los problemas de los ciudadanos". Igualmente, aseguró que se pone en evidencia también "la mentira del PSOE cuando ha dicho a lo largo de todos estos meses que desde el PP de Jerez e, incluso, desde el Gobierno de España se estaba torpedeando la aprobación del presupuesto de Jerez". A juicio de García-Pelayo, con el visto bueno de Hacienda, "hemos podido ver el problema real y es que el PSOE no había hecho los deberes". Por ello, destacó que "cuando se ha aportado la documentación requerida por ley, esos presupuestos han recibido el informe favorable".

Por otro lado, la dirigente popular recalcó que Hacienda sólo ha dado "un margen de confianza" al gobierno local, ya que los "incumplimientos en materia económica del PSOE en Jerez son sistemáticos". Así, lamentó que "estamos comprobando día a día como las obligaciones legales en materia económica que tiene el presupuesto se las saltan a la torera". En concreto, Pelayo aseguró que el PSOE está incumpliendo la ley de bases de régimen local, "fundamentalmente el artículo 191, porque no ha presentado la liquidación del presupuesto de 2016" que debería haber estado como fecha límite el 1 de marzo. Igualmente, aseguró que también incumple el artículo 212, "que obliga a convocar la comisión especial de cuentas antes del 1 de junio para aprobar la cuenta general del año 2016".

El edil de Economía dice que "Pelayo fue incapaz de contar a los suyos la situación real"

Tras las críticas del PP, el delegado de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, advirtió ayer que en el Ministerio de Hacienda "ahora sí conocen a fondo el desastre que dejó la señora Pelayo, que fue incapaz de contar a los suyos la situación real del Ayuntamiento". En este sentido Galván señaló que "lo que se ha constatado ahora es que nosotros sí cumplimos con todo lo que ella no había hecho, realizando los ajustes requeridos para poner en marcha cuanto antes un presupuesto inversor".

El responsable municipal de Economía incidió en que "lo primero que tiene que contarle la señora Pelayo a los jerezanos es por qué no hacían presupuestos", reiterando que los llevados a Madrid "son los terceros que presentamos durante la presente legislatura, justo lo que ella hizo en cuatro años". Asimismo aclaró que "las cifras que presentamos en marzo son las que se van a volver a presentar al Pleno, por lo tanto habíamos hecho cifras reales y correctas". A este respecto Galván añadió que, además, "se ha demostrado que de los 90 millones de recorte que pedía Hacienda se ha pasado a crédito no disponible 4 millones de euros".

Por otra parte, Santiago Galván destacó el "clima de entendimiento" con el Ministerio de Hacienda, "por fin saben cuál es el estado real de las cuentas municipales, incluidos los problemas de la privatización Ajemsa", preguntando de nuevo a la representante popular "por la falta de la contabilidad de la sociedad".

Sobre esta cuestión, le recomendó "que no se preocupe por la liquidación de 2016 que va a estar este mes. Sin embargo, lo que debe hacer es contarle a los jerezanos por qué se vendió el agua, por qué dilapidó los 80 millones de la transacción y por qué no se hizo bien la integración de la sociedad". Precisamente por los problemas heredados de Ajemsa, señaló que "en el Ministerio son conscientes de que todavía no hemos elevado a pleno la cuenta general de 2014 y 2015 por la falta de contabilidad de la sociedad".

Por último, el delegado municipal añadió que "lo que tiene que hacer la señora Pelayo es no ponerse tan nerviosa y votar a favor de las inversiones en el pleno y apoyar el presupuesto de 2017. Un presupuesto que traerá mejoras en infraestructuras, mayor dotación para autobuses, equipamientos y que beneficiarán a los barrios y a la proyección de Jerez".

El PSOE de Jerez trasladó ayer su felicitación al equipo de gobierno municipal "por el trabajo realizado en torno a los presupuestos municipales de 2017 que ayer recibieron el visto bueno del Ministerio de Hacienda para su aprobación definitiva". Los socialistas destacaron "el ingente esfuerzo y la máxima responsabilidad que han guiado la acción del ejecutivo local durante estos meses y que, a pesar de los mensajes agoreros y catastrofistas de la concejala García-Pelayo y del PP, va a permitir que los jerezanos tengan aprobadas sus cuentas en este ejercicio".

Desde el PSOE afirmaron que Hacienda "no ha concedido ninguna medida de gracia sino que no ha tenido más remedio que reconocer que el trabajo estaba bien hecho, que el presupuesto responde a los criterios del plan de ajuste que no cumplió el PP".

"La ciudad de Jerez tendrá lo que en justicia le corresponde, sin ningún trato de favor como se espera de cualquier administración pública", aseguraron, al tiempo que lamentaron que "hayan tardado tres meses en darse cuenta de que los socialistas hemos realizado la mejor gestión económica municipal de los últimos años de forma transparente, austera y acorde con la difícil situación de las arcas municipales". Del mismo modo el PSOE apuntilló que "se ha revertido e iniciado la senda de la recuperación económica del Consistorio y para ello no ha hecho falta privatizar servicios públicos ni despedir a personal, como si hizo García-Pelayo con la connivencia de Montoro mediante un ERE arbitrario y no ajustado a derecho, y sí aumentando las políticas que benefician a los ciudadanos". "A la vez que cumplimos con el techo del gasto, ponemos orden en unas cuentas que el PP se encargó de destruir con políticas de despilfarro, sentenciaron.