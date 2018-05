'La Pepi' nos manda a todos a paseo

La venta 'El Paseo'. Pequeña, casi coqueta, a pocos kilómetros de Jerez. Es la primera parada del peregrino. Es buena hora para tomar un café y una buena tostada. Allí está 'La Pepi' desde hace treinta y cinco años. "No me aparques los coches en el porche, que no para nadie", sentencia como tarjeta de presentación. Un cliente entra y pide la carta de maridaje para una buena tostada. Manteca en sus distintas variantes. Aceite, zurrapa, lomo en caña… Al lado hay otro cliente que, con permiso, pide a 'La Pepi' otra tostada: "¿Te tengo que repetir también lo que tengo para untar la tostada o te has enterado de lo que hay?", increpa. Y así, 'La Pepi', va despachando a los romeros. El cronista echa la pata adelante y pregunta si todos los días se sirven los mismos desayunos. "Por supuesto que no. Hoy es un día muy especial", responde ella encampanada.

Una mesa que se encuentra llena de rocieros ríe. 'La Pepi' les increpa también. "No chillar tanto que no me entero de la comanda". Son rocieros de hace años. Parece mentira que no se levanten y se vayan. "Es vecina nuestra. Venimos todos los días a desayunar aquí. Pero hoy es un día especial y 'La Pepi' está algo nerviosa. No le hagas caso", responde Manuel Ferrán Caballero. Manuel lleva una medalla que tiene cincuenta y ocho años de vida. Él tiene setenta. "Siempre ha venido conmigo, hijo", responde.

Al final entra alguien y alerta de que la carreta anda cerca. Hay que salir pitando. Todos salen corriendo a los coches para no quedarse rezagados. "Eso. A pagar y que tengáis buen Rocío. Iros todos a paseo", sentencia 'La Pepi'. Y los romeros salieron que se las pelaban. Hasta el Barrosillo. Allí ya no estaba 'La Pepi' esperando con la escoba. Lady simpatía. Pero con encanto.