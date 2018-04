Persusanalidad

Noes que sea santo de mi especial devoción. Hay muchas cosas que ha hecho, y otras muchas que no, con las que no estoy de acuerdo en absoluto. Pero no he elegido el artículo de hoy para criticarla, que lo he hecho, si no para lo contrario.

Cuando hablamos hoy del PSOE, hay que aclarar antes a cuál de los tres nos estamos refiriendo: ¿al de Pedro Sánchez, al de Cataluña o al de Susana Díaz? Del primero se puede hablar, por supuesto, pero no se puede hablar con él: ¡no es no! Todo lo que no sea echar a los populares del Gobierno no importa, ¡es no! Con Miguel Iceta y sus socialistas catalanes se puede hablar los lunes, miércoles y viernes; los martes sólo hablan con la esperpéntica 'okupa' Ada Colau, los jueves con Javier Domenéch -Podemos catalán-, y el fin de semana están bailando, a veces una sevillana, otras una sardana, depende... Con Susana Díaz, para mi agradable sorpresa, es bastante diferente.

Diferente, sí, desde el principio hasta un final que todavía no está escrito. Susana cometió un error de bulto con su rival Pedro Sánchez, lo que condenó al PSOE a tener que sufrir al ínclito vendedor de humo durante un tiempo que, esperemos, sea lo más breve posible, y al resto de los españoles a padecer como líder de la Oposición a un 'no', dispuesto a vender su alma y nuestro futuro al más rancio y descabellado de los populismos a cambio de La Moncloa.

Susana Díaz está demostrando una personalidad que muchos de sus 'compañeros' de partido ya quisieran para sí. En dos asuntos, tan distantes como relevantes, la presidente de la Junta de Andalucía no se ha andado por las ramas y ha dejado bien clara su postura, adoptando un posicionamiento sensato, responsable, valiente y, lo más importante, en defensa de los intereses de los ciudadanos a los que gobierna.

Comenzando por su entrevista con Rajoy para tratar una cuestión trascendental: la financiación autonómica y el saldo pendiente de transferir por la Administración del Estado a la Comunidad andaluza, y terminando por su nítida y significativa defensa de los derechos de los cazadores y el futuro de la caza.

En el primer caso, la máxima regidora andaluza se desplazó a Madrid para entrevistarse con el presidente del Gobierno de España. Ignorando al señor 'no', Susana Díaz fue a lo que debía y tenía que ir: pelear por los intereses de los andaluces, buscar la mejor alternativa negociando con el Gobierno Central e intentar solucionar lo que nos agobia: la financiación. Mientras, Pedro 'no' anda por ahí perdido, de mitin -catastrofista- en mitin -populista-, perdiendo su tiempo y nuestro dinero, haciéndole guiños al Podemos de Pablito, Monedero y Carmena; Díaz se sienta con el que manda y le saca un compromiso para sentarse a hablar el próximo mes de mayo de lo que sí nos importa. Es la diferencia entre arribismo y política; entre hablar por hablar y discutir lo justo, dialogar lo necesario y pactar lo suficiente; entre prometer lo que no se puede cumplir y conseguir lo que hoy está al alcance; entre la fanfarronada cansina y la agilidad brillante. ¡Qué pena que, en un momento tan crítico para España, los 'estrategas' de la presidente hiciesen tan rematadamente mal su trabajo! Era ella quien debía ocupar la Secretaría General del PSOE, para bien del propio partido y de todos los demás.

En un segundo lugar, en otra escala pero muy próxima en el tiempo con la primera, Susana Díaz ha tenido el arrojo de apoyar, sin fisuras, la caza. Mientras algunos de sus colegas se alían con los radicales izquierdistas de Podemos para poner trabas a los cazadores y asfixiar la actividad cinegética, ella sale en defensa de la caza como actividad conservacionista irreemplazable para la sostenibilidad de la fauna y el medio ambiente, y como motor económico insustituible para el desarrollo del medio rural. Un ejemplo, en toda regla, contra la insufrible ambigüedad de tantos otros servidores públicos.

Es de destacar -por inusual-, y así lo hago, cuando la personalidad política se impone a la mediocridad; cuando la responsabilidad que implica el poder puede más que la ambición individual de ésta o aquel; cuando los intereses de partido se someten a lo que puede ser mejor para los ciudadanos. En esta ocasión ¡chapeau!, señora Díaz.