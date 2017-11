Piden que se acometa una mejora integral de las cocinas del hospital

El sindicato UGT ha reclamado en una reunión mantenida con el gerente del área sanitaria, Julio Egido, una mejora integral de las cocinas del hospital, cuyas instalaciones, según afirma, no reúnen las condiciones más adecuadas para el importante volumen de menús que sirve diariamente, aproximadamente unos 500. "Debido a su antigüedad tendría que hacerse una reforma integral y también una renovación de los aparatos", explicó la delegada de UGT en el hospital, Inma Jaime, agregando que el gerente les informó que existe la previsión de realizar una serie de obras. Pero además desde el sindicato demandaron también mejoras en lo que respecta al personal. Recordaron que hasta hace prácticamente un año no existía, a diferencia de otros hospitales de la provincia, la figura del técnico en Dietética y Nutrición, que era suplida por un técnico en Alojamiento, una categoría profesional que no es personal asistencial. "Ahora hemos conseguido que existan tres técnicos en Dietética y Nutrición, pero son insuficientes y por debajo de los que cuentan otros hospitales". La inexistencia de esta categoría durante muchos años ha provocado, según UGT, que el sistema informático que se utiliza en las cocinas y donde se descarga el programa de alimentación, con todas las dietas, las incidencias e incluso datos médicos de los pacientes que afectan a su tipo de alimentación, se haya quedado obsoleto. "El sistema no se ha actualizado como ha ocurrido en otros hospitales. Este programa es una herramienta que supone una garantía de seguridad para el paciente y aquí no se ha estado utilizando".

Por otro lado desde UGT expresaron al gerente su satisfacción por el aumento de plantilla previsto dentro del Plan de Renovación de Atención Primaria y que supone para el área sanitaria Norte de Cádiz la contratación de 15 médicos de familia, 19 enfermeras y dos trabajadores sociales. En concreto, en lo que respecta a Jerez, se reforzará el centro de salud de San Benito con dos médicos más, otros dos facultativos se sumarán a la plantilla de Montealegre y se contratará un médico más tanto en La Milagrosa como en San Telmo. No obstante, Antonio Flor, delegado también de UGT, consideró que el impulso que el SAS pretende dar a la Atención Primaria debe tener en cuenta el refuerzo de otras categorías de personal no sanitario, como es el caso de los administrativos o celadores conductores. "Hay centros en los que este personal está muy a lo justo y si ahora se va a incrementar el volumen de actividad en los centros de salud sería necesario también nuevas contrataciones. Hay además otros temas relacionados con este personal que, por ejemplo, lleva muchos años sin posibilidad de renovar su uniforme". Desde UGT indicaron también que "hemos solicitado un catálogo de puestos en reiteradas ocasiones, no siendo atendida nuestra petición y se ha pedido a la gerencia la cobertura de las jefaturas de grupo en los centros de salud, funciones que llevan años desarrollando los trabajadores sin nombramiento ni reconocimiento de las competencias profesionales".