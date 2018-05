Piden que no se tramite la denuncia al cantante del 'Trompetera' por insultar a la Policía

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) pidió ayer a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la Subdelegación de Cádiz que no tramiten la denuncia que la Guardia Civil ha interpuesto contra el cantante.

La PDLI ha recordado en un comunicado que "la libertad de expresión ampara al cantante gallego, independientemente de que sus comentarios formen parte, o no, de las letras de sus canciones" y que tanto los relatores de Naciones Unidas como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han establecido que este derecho fundamental da cabida a las expresiones críticas e incluso ofensivas. Una vez más, la Plataforma ha solicitado que se derogue la denominada ley mordaza por su impacto arbitrario en derechos fundamentales. "Como se pongan a multar a todos los irreverentes, les van a faltar formularios de denuncia", subrayó la presidenta, Virginia Pérez, quien añadió que "el punk no sería punk sin palabras gruesas contra Policía y Guardia Civil, porque el punk carga contra el Sistema, así, en mayúsculas, al tiempo que ha animado a suscribir el 'Manifiesto' promovido por esta Plataforma y que ya reúne cerca de dos mil firmas", sentenció la presidenta.

Por otro lado, la ponencia para reformar en el Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada 'ley mordaza' por sus detractores, lleva tres meses 'congelada' en el Congreso a la espera de que se unifiquen los textos presentados por el PNV y el PSOE y, acto seguido, se constituya un grupo de trabajo que requerirá discusiones más pausadas.

Dicha norma, aprobada en 2015 durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, volvió a ser este fin de semana objeto de polémica por la denuncia contra el cantante Evaristo Páramos, que llamó "hijos de puta" a los policías desde el escenario del festival 'Primavera Trompetera' de Jerez.

Los agentes de la Guardia Civil actuaron en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla multas de hasta 600 euros por faltar al respeto a las fuerzas de seguridad. Tras las denuncias de diferentes políticos, entre ellos el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el Instituto Armado aclaró desde su Twitter que no se había producido ninguna detención ni tampoco retención del cantante Evaristo Páramos, ex vocalista de 'La Polla Records'. "Simplemente se le comunicó una denuncia. El motivo no han sido las letras de sus canciones, sino su grito de 'policías, sois unos hijos de puta' tras la actuación de su grupo", señaló la Guardia Civil en su cuenta de Twitter.

La 'ley mordaza' es una de las normas que ha ralentizado su tramitación parlamentaria. Uno de los puntos más polémicos de esta ley orgánica es lo referente al reglamento sancionador. Las fuerzas de seguridad, como ocurrió con el caso de Evaristo Páramos, pueden actuar de oficio si detectan que se han infringido alguno de los 44 preceptos calificados como muy graves, graves y leves, con multas que oscilan entre los 100 y los 600.000 euros.

Entre las sanciones consideradas leves figura "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad". Dicha infracción está sancionada con una posible multa de entre 100 y 600 euros.