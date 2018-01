Piden un plan director que permita un nuevo régimen de visitas a la Cartuja

"La Cartuja tiene muchos problemas que hay que afrontar de una manera ordenada y planificada". El profesor de Arquitectura de la Universidad de Sevilla Manuel Castellano Román fue el encargado ayer de abrir las jornadas 'La Cartuja de Jerez. Un tesoro olvidado', que se desarrollan hasta hoy en la Compañía, con la conferencia 'Arquitectura y arte de la Cartuja de Jerez'. Una ponencia en la que destacó la necesidad de que este conjunto monumental tenga un plan director. A este respecto, Castellano recordó que el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos contempla que la Cartuja tenga un plan director, aunque no es un documento de obligado cumplimiento. Un plan director que no se ha realizado nunca.

El investigador, que tiene una tesis doctoral sobre este conjunto monumental, presentó su interpretación de la situación actual de la Cartuja en cada uno de los cuatro aspectos fundamentales de la tutela del patrimonio histórico: investigación, protección jurídica, conservación y difusión para, a partir de la misma, realizar una serie de propuestas de mejora. Propuestas que encontrarían su síntesis en un plan director que planifique estratégicamente todas las acciones de tutela que realizar sobre la Cartuja y la complejidad patrimonial que encierra este espacio, un monumento de primera magnitud cargado de peculiaridades por su historia y sus vicisitudes de abandono y reutilización.

El profesor destacó que la Cartuja "tiene muchos estudios de mucha calidad pero no de forma general desde el punto de vista de su conocimiento". Asimismo, dijo que desde el punto de vista jurídico, habría que delimitar de forma más precisa su declaración como BIC (Bien de Interés Cultural), "no tiene definido un entorno de protección, ya que no es un monumento aislado, sino parte de un entorno cultural". Desde el punto de vista de la conservación, señaló zonas del monumento en muy mal estado que necesitan una intervención urgente, otras no tanto que requieren una conservación planificada y otras ya rehabilitadas. Desde el aspecto de la difusión, defiende que la Cartuja tenga programas al respecto de puesta en valor de su patrimonio de cara a la sociedad, "ya que de hecho existe una demanda de mayor conocimiento de este bien. Hay que buscar una solución acordara que haga compatible la clausura de las monjas de Belén con las visitas. Pero para ello hay que tener voluntad, la de todos los agentes implicados".

A continuación, el doctor en Historia Manuel Ruiz Romero se centró en 'La Cartuja de Jerez en la historia', conferencia en la que hizo un recorrido por las vicisitudes por las que ha pasado el monumento de cambios de manos y abandono, y recordó que pese a las "importantes inversiones públicas que se siguen realizando desde el Estado o la Comunidad de Andalucía, el régimen de visitas aprobado entre la Junta y el Obispado de Asidonia-Jerez, aun restringido a espacio de viviendas y trabajo, se incumple a todas luces". Criticó la pasividad del Ayuntamiento, "que permanece al margen de todo lo que allí acontece pese a su vinculación histórica con el conjunto y haber dado la cara por él en instantes claves de su historia". Apostó por un diálogo "con más transparencia y lealtad entre todas la partes implicadas para que, desde el respeto a la cesión y al uso primero del recinto, pudiesen jerezanos y visitantes beneficiarse en un amplio sentido de este monumento del que cabe explorar usos nuevos y respetuosos, tanto culturales como turísticos, en beneficio de Jerez y su provincia. Poner en valor un recinto que hasta ahora parece que no existiera".

Hoy, a las 17,30 horas, el abogado del CEHA Estanislao Naranjo Infante hablará sobre 'Ley estatal y autonómica de Conservación y Gestión de Patrimonio'. A las 19 horas se celebrará una mesa redonda con grupo políticos locales sobre 'Monumentos jerezanos al servicio de todos'. Hay que destacar que estas jornadas están organizadas por el Centro de Estudios Históricos de Andalucía (CEHA), la Plataforma Laicista de Jerez, la Coordinadora Recuperando y el Ayuntamiento.