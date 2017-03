Y la Piedad descendió desde su altar

Más de veinte funciones de besamanos en la ciudad en un domingo que se presagiaba de lluvias y tormentas pero que, finalmente, 'se aguantó' con el sol en todo lo alto y una temperatura muy agradable. A última hora de la tarde cambiaron los cielos y llegó lo que se esperaba desde primera hora de la mañana. Pero los vientos tornaron en la bahía a favor de las cofradías y la Piedad bajo desde su altar... Allá en la capilla del Calvario, la Madre y Señora del Jerez más puro se acercó a todos sus devotos. 'La Perla Negra' la llama Antonio Gómez. Y Oñate también. Esos enamorados de la Virgen que apenas hacen ruido. Cofrades que saben de las 'fatiguitas' del alma cuando la cuesta de la calle de la calle 'la sangre' se hace interminable. Eso sí que es querer a la Virgen, amigos. Y Ella con su pena contenida. Con su guapura siempre ordenada y su belleza serena. No había más remedio que los tiempos tornaran y las nubes se frenaran y los cielos se mudaran en terciopelos celestes de su Pura Concepción. Piedad de todos los jerezanos, tronco de la cepa enraizada en la historia, hermosura que no pasa de moda a pesar de los siglos. Enrique Espinosa estaba embelesado viendo a su Virgen cuando el cronista ‘se coló’ por la capilla. “No me canso de mirarla”, sentenció con su voz gutural. Vamos a por esos trescientos años de vida y belleza en el vértice del Calvario, Enrique. Será en el 2018 y mucho dará que hablar esta Piedad de todos que endulza las 'duquelas' como nadie lo ha hecho en estos tres últimos siglos. Desamparo y Consuelo fueron el referente de Santiago. La Madre del Prendimiento y el Hijo de una Reina. Consuelo guapo con sus dos manos enlazadas que jamás se concibieron mejor puestas y asentadas. Y Patrocinio de los cristianos en San Mateo que fue la niña bonita de Pinto Berraquero. En la otra punta de Jerez, José Blas ya se encomienda, para su pregón, a su Madre de la Amargura en la calle Medina, guapa hasta decir basta. Y el Amor de Cristo Jesús clavado en el madero. Misericordia en La Plata para regusto del castizo barrio junto al Ecce Homo, que es el gran desconocido del Jueves Santo. Confortación de los cofrades de la Oración en Huerto y la Esperanza capuchina que lo espera en la calle Sevilla. Lanzada bendita que nunca se concibió en tan portentosa imagen carmelitana, Descendimiento que es privilegio de Jerez al ser 'quintaesencia' del genial Ortega Bru. Y la Plazuela y el Campillo abrazados por sus titulares. Sentencia humilde que espera a su Esperanza y Valle que gobierna en el atrio de San Francisco. En la zona sur estaba el Cristo de la Sed más portentoso que nunca. Parecía querer salirse de ese bendito trono de la cruz. Y el Señor... En San Rafael el Señor de la Salud. Cristo guapo que abraza la cruz en una imagen que asusta de tanta elegancia. Salud de los cristianos que habitas entre los más necesitados por los siglos de los siglos, Amén.