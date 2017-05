Pilar Sánchez solicita el indulto parcial tras abonar la responsabilidad civil

Como se recordará, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia contra Pilar Sánchez, que fue condenada por el 'caso PTA' a 4 años y seis meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por la concesión ilícita de una bonificación para que una empresa sevillana adquiriera una parcela en el PTA. La ex alcaldesa ingresó en el centro penitenciario el 31 de enero del año pasado.

En la única salida disfrutada hasta el momento, la que fuera líder del PSOE local permaneció en todo momento en la provincia de Sevilla, donde residen buena parte de sus seres queridos. No se acercó por Jerez en ningún momento.

Fuentes penitenciarias han destacado que el comportamiento de la ex alcaldesa en prisión es "excelente" y destacaron el nivel de implicación de la política en las tareas formativas que se llevan a cabo en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira.

Un detalle que se debe tener en cuenta es que este dinero pagado por las ex ediles jerezanas podría serles devuelto dentro de unos años, cuando se resuelva el contrato de compraventa declarado nulo y dichos terrenos reviertan de nuevo al pueblo de Jerez.

El objetivo claro es que pueda salir en libertad si dicho indulto le es concedido. A su favor tiene que la regidora no se embolsó cantidad alguna y que fue castigada después de que la Audiencia Provincial declarara nula la venta de una parcela del por entonces Parque Tecnológico Agroalimentario y la condenara, junto a Martínez, a reembolsar las ayudas que se concedieron de forma irregular a la compañía que allí se pretendía instalar y que fue absuelta en el proceso.

Según ha podido saber este diario, Pilar Sánchez ha pagado la parte que le correspondía de los 120.000 euros que de forma subsidiaria debía abonar junto con la ex teniente de alcaldesa María del Carmen Martínez. En un primer momento, alcanzó un acuerdo que le permitió pagar dicha deuda con la Justicia en plazos mensuales. Finalmente ha conseguido abonar cuanto restaba de dicha cantidad, lo cual es condición indispensable para poder aspirar a la libertad mediante la aplicación del tercer grado penitenciario.

La ex alcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, ha solicitado el indulto parcial al Ministerio de Justicia después de que haya cumplido casi un año y medio de encarcelamiento en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira. La ex regidora ya salió el mes pasado de prisión para disfrutar de su primer permiso penitenciario tras el pertinente visto bueno de la junta de tratamiento del centro penitenciario. La política jerezana fue condenada por el proceso que se dio en conocer como 'caso PTA'.

El Ayuntamiento no se opone a la solicitud

Según ha podido saber este medio de fuentes jurídicas, el Ayuntamiento de Jerez que dirige Mamen Sánchez no se ha opuesto a que Pilar Sánchez pueda disfrutar de un indulto parcial de su condena. Este paso, según aseguraron a este medio las referidas fuentes, es de vital importancia. La razón no es otra que la siguiente: en el juicio que concluyó con la sentencia contra la ex alcaldesa y su teniente de alcaldesa por entonces el propio Ayuntamiento ejerció acciones legales contra ambas al considerar que los intereses municipales y de los ciudadanos se habían visto afectados por los hechos que se enjuiciaron y que se acabaron condenando.