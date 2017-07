Hace años le dediqué otro artículo, pero no me queda más remedio que reincidir: por la gravedad que está alcanzando, por el contagio masivo que se está produciendo y por las consecuencias, letales, para el bienestar psicológico de la población, me reitero en el asunto.

Creo que gran parte del aumento exponencial de los estados de agobio, tensión y angustia en la sociedad urbanita en la que vivimos, se debe a ellos: "los pisaceras". Hay también descritos muchos episodios de daños colaterales de estreñimiento masivo, intenso y pertinaz, siempre asociados al comportamiento de estos individuos que, en manos de un volante cualquiera, se echan a las calles de todos, todos y cada uno de los días, mañana, tarde y noche también, sin la más mínima consideración hacia otros conductores que circulan más o menos razonablemente.

Inductores, con responsabilidad limitada pero evidente: las autoescuelas -los que "enseñan a ¿conducir?-, no sé si bastantes, muchas, o todas, pero algunas desde luego que sí.

Las rotondas han sido un "invento" útil, práctico y resolutivo. Eliminan costosos y muchas veces inútiles semáforos, agilizando la circulación y descongestionando el tráfico, siempre y cuando no hayan sido infectadas por algún "pisaceras", si este es el caso, la pacífica rotonda pierde su más que evidente componente de sentido común, los conductores pasan de la confusión al pasmo, de aquí al cabreo y luego… ¡el caos!, total y absoluto ¡Se montó el pollo!

La rotonda, cualquier linda y sencilla rotonda de cualquiera de nuestras hermosas ciudades, es un elemento vial sencillo y funcional. Tiene una zona circular central -en la que suelen colocarse jardines, monumentos representativos o estatuas conmemorativas- alrededor de la cual y de modo concéntrico, se dibujan tres carriles, digamos que del interior al exterior: A, B y C. Tres carriles, tres, para ser usados los tres. Supongamos una linda rotonda clásica, con sus tres carriles -A, B y C- y sus cuatro preciosas calles que salen de ella formando una cruz: digamos que circulamos por la calle 1, la que está perpendicular a nuestra derecha, es la 2, la de enfrente, que sigue nuestra trayectoria, la 3, y la que está a nuestra izquierda, también perpendicular a nosotros, sería la 4, ¿sí? Bien, cuando llegamos a la rotonda, desde la 1, y queremos salir por la 2, la primera a nuestra derecha, lo lógico es que utilicemos el carril exterior, el C, pero si queremos salir por la calle que está a nuestra izquierda -la 4- dando toda la vuelta a la rotonda, no podemos ir por el carril exterior, tendremos que incorporarnos al carril de más adentro -el A- y circular por él dejando libres el del centro y el exterior -B y C- para que los demás puedan circular , salir y entrar, y cuando estemos llegando a nuestra salida pasaremos sucesivamente al carril central, el B, y luego al exterior, el C, para tomar nuestra salida. Es lo lógico, lo que da sentido a una rotonda con tres hermosos carriles, ¡¡tres!! Pero esto no vale para los "pisaceras".

Cuando uno de estos temibles "tráfico-virus" se planta delante de una linda rotonda, se le acelera el pulso, le tiemblan las piernas, la garganta se le seca, se le vuelven los ojos, babea sin cesar… Enterrado en su asiento y aferrado al volante, como a un salvavidas en plena marejada, el "pisaceras" entra en el carril exterior circulando por el mismo como un poseso, sin separarse de la acera que lo parió, dando vueltas a la linda y mareada rotonda sin importarle la salida que va a tomar, si es la 3, la de enfrente, llegarán hasta ella por el carril exterior, dejando los dos interiores para que rieguen los jardineros, si es la 4, la más alejada, igual le da, seguirá pegado a su acera dando vueltas y entorpeciendo a todo el que necesite tomar cualquiera de las salidas situadas antes de la suya Pregunta: ¿tiene la linda rotonda tres carriles por y para algo, torpes pelmazos?, respuesta: ¡sí los tiene, lerdos cansinos!, ¡¡para usarlos!!

Ya sé, ya sé que circulando por el carril exterior, siempre tienes preferencia para tomar cualquier salida y así evitas posibles responsabilidades y/o sanciones -motivo por el que las autoescuelas engendran "pisaceras" como moscas cojoneras- pero eso no es aprender a conducir ni, consecuentemente, conducir bien, eso es aprender a que no te pongan una posible multa en caso de conflicto, que no tiene por qué haberlo si cuando estás saliendo de un carril interior respetas la preferencia debida. Lo que no puede ser es que para no perderla, la preferencia, te pongas a dar vueltas a la linda rotonda como un borrico empanizado amarrado a una noria, pegado a la acera que en mala hora te trajo, tapando la salida a todo el que lo quiera hacer por una calle anterior a la que tú, impasible y letal coñazo, has elegido.

En el Código de Circulación del "pisaceras", la linda rotonda sólo tiene un carril, el mismo número de neuronas que habitan su menguada masa cerebral, el resto del espacio intracraneal está ocupado por… ¡¡aceras!!

