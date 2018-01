La Plataforma A-2003 se movilizará "si la Junta no cumple los plazos"

La Plataforma A-2003 ha mantenido un nuevo encuentro esta semana para abordar en qué punto se encuentra el proyecto de finalización de este vía y para informar a los distintos miembros del colectivo de las últimas novedades. Hay que recordar que, tras la remodelación de gran parte de la carretera que une Jerez con La Barca, quedó pendiente en la A-2003 el tramo de Estella al cementerio. La presidenta de la Plataforma, Inmaculada Vega, detalla que la nueva toma de contacto de esta semana ha servido para informar "al grupo lo último que estuvimos hablando con el jefe de carreteras y para contar un poco cómo va el proyecto". A pesar de que, de momento, confían en las últimas informaciones que le trasladan desde la Junta de Andalucía, la Plataforma deja claro que está siguiendo "de cerca todos los pasos" para que la obra sea una realidad.

Vega señala que el proyecto del tramo de Estella "está en este momento en Intervención, esperando ser publicado para su posterior licitación". Por ello, "como Plataforma nuestro papel es ahora respetuoso esperando que los plazos se cumplan en tiempo y forma como nos dijeron". Una espera siempre vigilante tras el retraso que ya ha sufrido esta obra que estaba prevista que diera comienzo ahora en enero. "En principio nos dijeron seis meses y luego vino Fomento y pidió aquello prueba, la cata, que iba a retrasar un poquito las obras", recuerda Vega. Aun así, hace hincapié en que "nosotros seguimos vivos y fuertes y vamos a trabajar para que esto se haga lo antes posible". Por ello, advierte que "hasta que no veamos las máquinas en la carretera no vamos a relajarnos". Es más, tras el retraso se prevé que las máquinas comiencen a trabajar en la carretera a mediados de año, pero "si vemos que los plazos no se cumplen volveremos a nuestra reivindicaciones y manifestaciones".

Cabe recordar que una vez finalizada en 2015 la obra de la carretera que une Jerez con La Barca, tras años de lucha, la Plataforma decidió continuar con su actividad hasta que la Junta concluyese el proyecto completo. Es decir, que ejecutase también la remodelación de esta vía en el tramo comprendido entre el cementerio y Estella del Marqués. Tras continuar con las movilizaciones desde la Plataforma, la entonces delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Gemma Araujo, presentó al colectivo a mediados de diciembre de 2016 el proyecto de seguridad vial impulsado por la Junta con Fondos Feder para optimizar las condiciones de esta vía, en el tramo que afecta a la pedanía.

Un proyecto que estaba pendiente del visto bueno de Europa para su financiación, tal como les comunicó en mayo del año pasado el delegado territorial de Fomento de la Junta en Cádiz, Federico Fernández, quien le anunció que la obra podría dar comienzo en este mes de enero. Sin embargo, posteriormente desde Fomento se solicitó un informe geotécnico que, según recuerda la Plataforma, ha provocado el retraso del inicio de la obra.

En concreto, la Junta de Andalucía ya detalló que los trabajos pendientes en la A-2003, estimados en casi tres millones de euros, se ejecutarán entre los puntos kilométricos 2 (en la glorieta próxima al cementerio de Jerez) y 4 (en la entrada de Estella) con una pasarela a su paso por encima de la AP-4.

Las demandadas obras de este carretera consistirán fundamentalmente en el ensanche de la calzada hasta los 7 metros y contemplarán la dotación de dos arcenes de 1,5 metros y carriles centrales de giro en los dos accesos de Estella.