La Plataforma de Afectados por la Radioterapia espera que empiece a funcionar ya el servicio

La Plataforma de Afectados por la Radioterapia espera que, después de múltiples incumplimientos de los plazos, el edificio de Radioterapia del hospital de Jerez empiece a funcionar en estos días, según dijo ayer uno de sus miembros, Joaquín Rodríguez, haciendo mención a que precisamente se cumple ahora dos años desde el nacimiento de esta plataforma. Recordó cómo un grupo de pacientes de cáncer de la provincia de Cádiz, en concreto del área sanitaria de Jerez, "pasábamos un infierno para recibir el tratamiento de radioterapia en un centro de Sevilla". Desde hacía años estos enfermos eran trasladados a Sevilla en ambulancias que no reunían las condiciones adecuadas y a las horas en carretera y de espera en el centro, a pesar de tratarse de un tratamiento corto, se sumaba, según este colectivo, "una deficiente atención debido a que era maquinaria de radioterapia antigua y defectuosa".

La plataforma, que ha conseguido en este tiempo acelerar la puesta en marcha del edificio de Radioterapia, finalizado desde hacía años, aunque no con la premura que esperaban, pone el acento en que tanto el hospital de Cádiz como el de Algeciras han tenido servicio de Radioterapia, no así el de Jerez pese a atender sanitariamente a la mayor población de la provincia. "Como grupo de pacientes entendimos que esta situación no podía alargarse más. Se formó la Plataforma de Afectados por Radioterapia del Hospital de Jerez y así nos pusimos a trabajar. Primero se hizo una llamada a los ciudadanos de Jerez y su entorno para concentrarse en la puerta del, entonces abandonado, edificio de Radioterapia del hospital a la que acudieron cientos de personas. Esta acción nos dio autoridad para llevar la reivindicación de apertura del módulo de Radioterapia proyectado y que llevaba siete años durmiendo el sueño del olvido y el abandono".

A partir de ahí llegaron las reuniones con el delegado territorial de Salud, el consejero de Salud y el director gerente del hospital y también con la empresa de ambulancias, sindicatos y partidos con el fin de promover una proposición no de Ley al Pleno del Parlamento. "Nuestra gran sorpresa fue que nadie, absolutamente nadie, conocía la situación que padecían estos pacientes en su tratamiento; nadie había hecho, en tantísimos años, una supervisión de los servicios que se habían contratado para esta prestación, por lo que tuvimos que informar, punto por punto, de las graves incidencias que padecía".

La plataforma llevó a cabo también una recogida de firmas por las localidades afectadas, para exigir la regulación de este servicio, la apertura del servicio de Radioterapia, la ordenación de las consultas médicas en el hospital y la normalización del transporte en ambulancias. Se consiguieron 29.740 firmas, que se entregaron en la delegación territorial de Salud.

Los afectados recuerdan que gracias a su insistencia se logró que mientras se ponía en marcha Radioterapia en el hospital, el SAS concertase el tratamiento con un centro privado de Jerez, al igual que se hacía en Sevilla. "Conseguimos así que el servicio fuese de mejor calidad en el tratamiento y en el transporte".

No obstante la plataforma recrimina a las autoridades sanitarias las numerosas promesas de apertura del servicio público de Radioterapia, incumplimientos que han generado bastante desconfianza entre los afectados. "Hemos perdido la cuenta de todas las fechas que se han dado y que no se han cumplido, casi todas anunciadas a bombo y platillo en los medios de comunicación por los responsables sanitarios. En la última reunión con el recientemente nombrado director del hospital nos dijeron que a finales de junio, y ahora se habla de esta semana". La plataforma no ha recibido una confirmación oficial, pero sus miembros quieren plantear que se les permita estar presentes en la inauguración del servicio.