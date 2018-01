Podemos e IU iniciarán en breve los contactos para las municipales

Una vez que el acuerdo a nivel andaluz parece estar encarrilado -aunque aún falta por concretar cuestiones como el nombre que llevará la coalición- Podemos e Izquierda Unida van a iniciar los contactos para tratar de cerrar una candidatura con la que concurrir juntos a las elecciones municipales del próximo año.

Ayer, en una rueda de prensa, el portavoz de la formación morada, Carlos Fernández, anunció que "en breve" se iniciarán los contactos con Izquierda Unida para conformar lo que ya denominan "el bloque del cambio". "Nuestra agenda pasa por abrir en breve un espacio de reuniones con IU para enfocar la constitución de ese bloque de cambio, con actores, movimientos sociales, vecinos que nos posibiliten formar una marea para transformar la ciudad de Jerez", dijo.

Se ultima el acuerdo para que ambas formaciones concurran juntas a las autonómicas

En esta línea, abogó por un "proceso de unidad popular" que haga frente a las políticas de "derechas de PP y Ciudadanos". Por el momento, en esta primera fase de encuentros no se invitará a Ganemos Jerez al argumentar que Podemos e Izquierda Unida, "por organización, por implantación y por representatividad, somos los dos interlocutores principales". No obstante, no descartó que en un futuro se invite a la agrupación de electores a participar, aunque este supuesto se daría si se alcanza un acuerdo previo con Izquierda Unida.

Ahora bien, Fernández incidió en que el proceso de negociación con la otra formación de izquierdas se alargará durante los próximos meses. "No tenemos prisas y no esperen resultados en las próximas semanas porque hay que construir una metodología precisa para ser marea e incluir necesariamente a muchas personas", explicó. Por ello, insistió en que "tenemos que hablar con tiempo y con tranquilidad con IU e incluir al resto de actores sociales". "Nuestra apuesta es construir un partido que sea el dique de contención de las políticas neoliberales de PP y PSOE que son corresponsables de no dar respuesta a tanta necesidad y dificultad que padece la ciudad de Jerez. Son culpables de generar una deuda que alcanza los 1.000 millones, de la venta del agua, del despido de más de 260 personas, como hizo la anterior alcaldesa María José García-Pelayo, y de la no readmisión de estos trabajadores, a pesar de la promesa electoral de la actual regidora, Mamen Sánchez", añadió.

La formación morada tiene previsto celebrar mañana viernes una asamblea abierta a la ciudadanía para abordar su esquema de trabajo para los próximos meses. Sobre este asunto, la responsable de movimientos sociales de Podemos, Ana Díaz, explicó que el pasado fin de semana se celebró una reunión del consejo ciudadano local donde se abordaron los documentos de trabajo de cada área "para hacer un diagnóstico de la situación de Jerez y, a partir de ahí, confeccionar en una segunda fase durante este 2018 las propuestas para desarrollar la acción de gobierno municipal en 2019".