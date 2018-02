Podemos dice que el PP "chantajea a la plantilla municipal"

El coordinador local de Podemos Jerez, Ángel Cardiel, acusa a PSOE y PP de "jugar con la plantilla municipal" a raíz del proceso que se pretende abrir para su funcionarización. Cardiel recuerda que "fue el PP de Saldaña y Pelayo quien planeó y ejecutó la expulsión de varios centenares de trabajadores mediante un ERE injusto y arbitrario, y si no se tratase de algo tan serio, nos parecería una broma que ahora sean capaces de prometer estabilidad en el caso de ganar" las elecciones.

Cardiel insiste en que "el mismo partido que prometió no bajar las pensiones, no recortar en educación o sanidad, no regalar dinero a los bancos, ese mismo PP quiere jugar semana sí y semana también a prometer cosas que ya sabemos quedarán en la boquita del portavoz de turno y la hemeroteca pero que, de realidad, poca tendrá".

Asimismo, Podemos lamenta que la alcaldesa "anunciase a bombo y platillo ese proceso de funcionarización sin contar con un previo acercamiento con los representantes de la plantilla municipal". En ese sentido, el coordinador local de la formación morada espera que el PSOE "deje de improvisar y de buscar titulares y se ponga a trabajar en condiciones. No se puede entender más que acudiendo a la improvisación que un proceso de estas características sea anunciado con fuegos artificiales sin contar con los implicados e implicadas directas. El papel lo aguanta todo, pero ahora tiene que demostrar que es posible llevar a cabo ese proceso en los términos en los que hablaba Mamen Sánchez. Dudamos de que detrás de ese anuncio haya de verdad buenas intenciones".