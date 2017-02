Podemos se sitúa "al margen de cualquier negociación para el posible tripartito"

Podemos Jerez reiteró ayer que se encuentra "totalmente al margen de la negociación que desarrollan Ganemos e IU con el PSOE para explorar una posible entrada en el gobierno de la ciudad previa dimisión de la actual alcaldesa, Mamen Sánchez". "Respetamos la decisión que de manera autónoma han emprendido estas formaciones, pero no la compartimos", sostienen.

Desde la formación consideran además que el PSOE "no es un actor político de cambio", por tanto "en ningún caso forma parte de la solución que necesita Jerez, más bien lo contrario". Por ello rechazan que un gobierno junto al PSOE "sea una opción para transformar la ciudad".

Desde el partido recuerda que así "se consideró también en la consulta celebrada en Podemos Jerez en 2015 con la aprobación del documento político y así se ha ratificado en varias asambleas, contrarios a esta opción". De hecho, dejan claro que un gobierno junto al PSOE supone "sobrepasar uno de los principales condicionantes del apoyo a Ganemos, según lo aprobado por los y las inscritas de Podemos".

Asimismo, insisten en que no se trata de una cuestión "de hostilidad o sectarismo", es más, son conscientes de que comparten "valores y una visión de cómo debe ser Jerez con los y las votantes del PSOE", pero "desde el más absoluto de los respetos", entienden que la "alternativa para el futuro de Jerez no puede pasar por una alianza con los que trajeron esta situación".

"El PSOE como partido, y más en Andalucía, ha dado ya sobradas muestras de no poner los intereses de la mayoría en el centro de sus políticas", señalan y agregan que el concejal de Ganemos y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Jerez, Ángel Cardiel, no participará en ninguna de estas negociaciones. "La gente no nos ha dado un cheque en blanco, sino una oportunidad para transformar Jerez, y no podemos gastarla en un gobierno con un partido que sabemos no ayudará a construir una ciudad para todos y todas", concluyen. El propio Cardiel así lo hizo saber a mediados de enero cuando públicamente escribió en Facebook que "en caso de darse finalmente ese tripartito, mis compañeros de Ganemos no podrán contar conmigo para asumir ninguna responsabilidad de gobierno. Por coherencia y por una cuestión de ética personal".