Podemos critica la exhibición de animales salvajes en Juvelandia y en la cabalgata

Podemos Jerez ha reclamado al gobierno municipal que cumpla la resolución contra el maltrato animal, recordando que el 26 de noviembre de 2015, el pleno del Ayuntamiento aprobaba por unanimidad una proposición presentada de forma conjunta por los grupos municipales IULV-CA, PSOE, Ciudadanos Jerez y Ganemos Jerez. Entre otros temas, el punto segundo de la propuesta decía: "Declarar que este Consistorio es contrario a la exhibición de animales salvajes en circos u otras actividades que se encuentren de manera permanente o temporal en nuestro municipio con independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras de éstos, según lo establecido por la Ley 11/2003 de Protección de los Animales de la Junta de Andalucía y demás normativa de aplicación".

Podemos critica que en estas pasadas fiestas "parece que el gobierno municipal del PSOE ya no se acuerda de cumplir la Ley ni de hacerla cumplir; y en sendos espectáculos temporales, como son Juvelandia y la cabalgata de los Reyes Magos, se han exhibido animales salvajes". Concretamente, Podemos menciona que en Juvelandia hubo una exposición de aves rapaces con espectáculos diarios de aves sobrevolando el recinto y entre los visitantes y en la cabalgata también hubo un cetrero con un ave rapaz al puño. "Desde Podemos Jerez consideramos que una administración pública debería tener en cuenta el sufrimiento y el estrés al que son sometidos los animales en esta tradición y debe dar ejemplo a la ciudadanía y no convertirse en promotor de la insensibilidad y de la cosificación de los animales, y además, porque así fue lo aprobado por todos los grupos municipales en pleno". Podemos solicita que esto no se vuelva a repetir en ningún acto y que el gobierno municipal "esté a la altura de lo que se le exige".