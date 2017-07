Podemos insiste en que se mejoren los horarios en La Cartuja

Podemos ha lamentado "las mentiras" de la Junta de Andalucía en torno a la Cartuja de Jerez. Recuerdan que cuando la formación preguntó el convenio existente a la delegación de Cultura respecto al BIC (Bien de Interés Cultural) aseguraron que "no existía". Sin embargo, desde el Parlamento de Andaluz respondieron la semana pasada a la información solicitada insistentemente por Lucía Ayala, diputada andaluza de Podemos, y remitieron el convenio existente con la Cartuja, evidenciando la mentira desde la delegación de Cultura: "No entendemos por qué dan una información no veraz y por ello exigimos explicaciones", señala Ayala.

Por otra parte, una vez visto el convenio, desde Podemos consideran que la Cartuja "sigue de espalda a la ciudadanía: Primero, el convenio no se cumple. A día de hoy sigue sin exponerse públicamente el régimen de visitas y, en segunda lugar, ese régimen de visitas es insuficiente, se encuentra centrado en horarios laborales, cuando la gente se encuentra trabajando y no puede hacer uso de él".

Por ello, desde la formación piden al Gobierno andaluz que "cumpla la ley y vele por el cumplimiento de las leyes de los terceros, de aquellos propietarios de los BIC". "Los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de la Cartuja de Jerez y de tantos Bienes de Interés Cultural que continúan cerrados en Andalucía", recalcan.