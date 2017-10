"Podemos"… ¿mandaros a la mierda?

Montero, Espinar, Errejón, Monedero, Carmena, Kichi, Colau, Echenique, Oltra, Iglesias… ¿podemos mandaros, directamente, a la mierda? ¿Podemos, traidores, deciros que vuestras mentiras engañan cada vez a menos gente? ¿Podemos gritaros que vuestras burdas manipulaciones avergüenzan cada vez a más gente? ¿Podemos deciros que no os queremos, que estamos hasta el mismísimo gorro de la chabacanería, el despotismo, la tergiversación y la grosería que os retrata? ¿Podemos hacer que os enteréis que no permitiremos que os adueñéis de las instituciones para someternos como hace vuestro valedor Maduro con los venezolanos? ¿Podemos haceros entender que nos dan asco vuestros embustes, vuestra incoherencia chabacana y vuestras zancadillas a la democracia? ¿Podemos meter dentro de vuestras cabezas que despreciamos vuestro odio a España, vuestro revanchismo y vuestro rencor? ¿Podemos deciros: ¡¡fuera!!?

La parte más miserable de la ideología de extrema izquierda que os caracteriza, está saliendo estos días a relucir. Ahora; cuando unos delincuentes golpistas se saltan la Ley, incumplen La Constitución, desobedecen mandatos judiciales y resoluciones de los más altos Tribunales, amenazan la unidad de España y ponen en serio riesgo la paz, la convivencia, el futuro y la libertad del pueblo español; ahora, vosotros, en lugar de defender el Estado de Derecho que os ha permitido estar donde estáis, expresaros -aunque sea con rebuznos- como os parezca, y disfrutar de los derechos propios de un Estado libre y democrático, ahora os unís a ellos.

¡"Visca Catalunya lliure"!, vociferaba el jefe de la "troupe". No un "Viva España", eso no, por lo visto les da asco pronunciar la palabra "España", les da grima nuestra bandera, que es la de todos, aborrecen la nación que hemos construido, en la que queremos vivir casi todos menos ellos. ¿Por qué no os vais con vuestro partido a Venezuela, a Irán, o a Corea del Norte, y os quedáis allí, que tanto os gusta, con vuestras aberraciones libertarias, vuestro mal parido simulacro de democracia, vuestra mediocridad y vuestra mala sangre institucional?, ¡anda hombre!, animaros e iros con toda la caterva detrás, nadie os va a echar de menos.

Los "podemitas" quieren que el PSOE no apoye al Gobierno de todos, al de España, quieren que se una a ellos, a los nacionalistas vascos y, ¡agárrense!, a los independentistas catalanes -los golpistas-, para echar a Rajoy -elegido por la mayoría- y mandar ellos. Avalan a unos sediciosos que se han colocado al margen de la Ley, apoyan a unos delincuentes que quieren reventar nuestra nación, nuestro mañana y nuestra libertad, y lo hacen -dicen los desvergonzados embusteros- "por la concordia y la democracia", ¡sabrán ellos lo que significan ambas palabras…!

"Podemos" tacha de "barbaridad" el que una jueza, siguiendo todos los procedimientos del Estado de Derecho, mande a la trena a dos presuntos sediciosos, dos traidores, dos agitadores profesionales de masas, dos guerrilleros de la calle, dos impresentables chupópteros de subvenciones -20 millones de euros ANC y casi 4 millones el Omnium "cultural" de los cojones. Colau cierra el Ayuntamiento por dos días para solidarizarse con los presuntos chorizos embaucadores; Carmena -ex-jueza, ¡manda huevos!-, dice que ha sido un error encarcelarlos… ¿¿?? Iglesias carga contra la Policía nacional y la Guardia Civil, por hacer cumplir la Ley, pero no dice ni pio de los "mozos de cuadra" cuando si se la saltaron y apalearon a ciudadanos aislados e indefensos -no a las masas violentas que impedían hacer su trabajo como funcionarios a los cuerpos de seguridad acatando un mandato judicial-, o cuando reventaron ojos con pelotas de goma -y no en defensa propia como en el caso de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña-, o cuando inflaron a hostias en las dependencias policiales a detenidos comunes… ¡no!, de eso calla, ¡… como lo que es!

Hay combinaciones que son muy peligrosas: la soberbia y el dinero, las drogas y las armas, la ignorancia y el poder, vuestro caso: sois ignorantes y mentirosos, si alcanzaseis el poder… sería como la tos y la diarrea: una combinación, también muy peligrosa.

¡Visca Catalunya lliure…! ¡Referéndum secesionista pactado…! ¡El 155 -un artículo de La Constitución- un ataque a la democracia…! ¡La Guardia Civil y la Policía Nacional, represores franquistas…! ¡Los presuntos traidores sediciosos, presos políticos…! ¿Os podemos mandar a la mierda?, pero por el camino más corto, por favor.

PD: ¿Cuántos muertos necesitáis para condenar a Maduro, el dictador asesino de Venezuela? ¡Ya son 153, el Parlamento secuestrado, La Constitución allanada y las elecciones prostituidas!