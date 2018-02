"Podemos piensa que no se puede crear empleo porque ellos no saben"

El Partido Popular de Jerez ha lamentado que "Podemos y Ganemos piensen que sólo se puede gobernar como ellos y así no entiendan que un buen gobierno pueda conseguir que se den las circunstancias para que en Jerez se creen hasta 13.500 empleos". Aseguran que "no es una cuestión de promesas ni de chantaje ni de tomar por tonto a nadie. Es una cuestión de eficacia. Hay una gran diferencia entre los buenos y los malos gobiernos". "Quizá se le haya olvidado a los dirigentes de Podemos y Ganemos que desde que el PP gobierna en España, en 2011, con las medidas y reformas de Rajoy, la provincia de Cádiz ha creado 44.000 empleos tras luchar contra la peor crisis de la democracia" apuntan. El PP lamenta igualmente que "no se haya podido hacer más debido a la ausencia de políticas activas por parte del gobierno del PSOE en la Junta". "Mientras el PP lucha, desde el Gobierno central, por sacar a esta ciudad del fondo donde la dejó la izquierda, Podemos y Ganemos no arriman el hombro porque, de lo contrario, verían con buenos ojos que la Junta baje los impuestos, que reduzca burocracia y que incremente la inversión en políticas activas de empleo", afirman. Por último, desde el PP de Jerez se destaca que "cuando el PP vuelva al gobierno local contribuirá a un mayor crecimiento del empleo en Jerez al seguirse la línea iniciada por Rajoy en España".