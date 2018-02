Podemos quiere autopistas públicas aunque sean de pago

El grupo parlamentario de Unidos Podemos puso ayer en el centro del debate, en el Congreso de los Diputados, cómo debe de ser la gestión de las autopistas de peaje en nuestro país. Su proposición no de Ley es bastante novedosa, ya que aboga por que absolutamente todas las autopistas sean públicas, lo que no quiere decir que gratuitas, ya que propone un debate caso a caso sobre cuáles deben ser de pago y cuáles no. En ese estudio pormenorizado debería determinarse el importe de cada peaje "para que no se produzcan precios abusivos ni discriminaciones entre las comunidades autónomas. Si son públicas será mucho más fácil que no haya abusos"

PSOE, Esquerra Republicana, PNV, PDeCAT y Compromís mostraron su apoyo a la iniciativa de Unidos Podemos para recuperar la gestión pública de las autopistas de peaje, tanto no prorrogando las concesiones que expiren a partir de este año como no licitando la gestión de las nueve autopistas que serán rescatadas por su quiebra.

Únicamente Ciudadanos, Foro Asturias y PP han mostrado su rechazo al texto propuesto, si bien el Grupo Popular propuso un texto alternativo. Durante su debate, la diputada de En Marea Yolanda Díaz criticó que "el negocio de las autopistas" esté "en manos de la corrupción" y de "pequeñas familias", que consiguen beneficios "a manos llenas", señalando que hay casos donde la rentabilidad del negocio alcanza el 50%, si bien la media de una empresa española se sitúa en el 7%.

Por su parte, el PSOE lamentó, a través de su portavoz de Fomento, César Ramos, que Unidos Podemos no explique si apuesta por el fin de los peajes en las autopistas rescatadas, postura defendida por su formación. "Apoyamos la iniciativa de Podemos porque creemos que la filosofía es correcta, aunque deja muchas dudas abiertas", dijo, remarcando la importancia de que, una vez rescatadas, los ciudadanos no sigan pagando por su uso.

Ciudadanos acusó a Unidos Podemos de querer "nacionalizarlo todo" y pidió que, antes de presentar una propuesta explique "cómo pagarla", pues la recuperación de la gestión implicaría recortes, subida de impuestos, disparar el déficit o aumentar los peajes. "Ha faltado más mercado y no menos, y que los que han asumido riesgos los paguen", dijo su portavoz económico, Toni Roldán.

El popular José María Barrios ironizó con la imposibilidad de apoyar la propuesta, argumentando que "no se puede recuperar" las carreteras pues ya forman parte de la red pública de carreteras, y ha señalado que el propio ministro Íñigo de la Serna, ha defendido que al finalizar la concesión de las carreteras estas revertirán al Estado y se decidirá qué fórmula de gestión adoptar.