Polémica en las guarderías por la nueva financiación de la Junta

La reforma sobre la forma de financiación de las plazas de Educación Infantil ha puesto en pie de guerra a las guarderías. La situación es la siguiente. Actualmente, en Jerez hay un número limitado de escuelas infantiles subvencionadas por la Junta de Andalucía, que son gratuitas. Con el nuevo modelo, estos convenios entre la Consejería y los centros por el número de plazas concertadas pasa a ser una bonificación para los padres de los niños de entre 0 y 3 años que decidan matricularlos. Así, aumenta la oferta de centros en los que se puede inscribir a los pequeños.

"Hay muchas cosas que se podrían hacer de otra forma, como por ejemplo la confusión que existe sobre la aplicación, pero creo que el decreto simplemente liberaliza el sector y lo hace más democrático en el acceso para los padres, señala Francisco Zamarrón, presidente de la asociación de Centros Privados de la Junta y propietario del Centro de Educación Infantil 'Lolita'. "Están viniendo padres asustados, pero esto no es malo, lo veo bastante bien". Según explica, "ahora pasan a verse beneficiados alrededor de unos 30 centros de Educación Infantil que hay en Jerez". La cifra de guarderías que hasta ahora tenían vigente plazas subvencionadas es mucho más bajo, pues Zamarrón señala que no llegan a la media decena. "También es más democrático para nosotros". Con ello, señala lo que consideraba hasta ahora un trato de favor. "¿Por qué unos van a poder estar subvencionados y otros no?".

La Junta dice que aumentan las plazas y los afectados, que falta más presupuesto

El criterio para estas bonificaciones a los padres es la renta per cápita. Su aplicación está resultando confusa, pues la puesta en marcha del decreto se cierra a pocos días del inicio de periodo de prematriculación. Por eso, este año "se amplía desde el 1 de abril hasta el 31 de julio". Frente a las decisiones de la Junta se colocan muchas guarderías, que consideran que el nuevo modelo de financiación supondrá "una disminución de las ayudas a los padres y un recorte de derechos adquiridos". Además, las familias no conocerán cuál es el importe bonificado hasta después de las matriculaciones, "lo cual creará más incertidumbre", indican.

Según la Junta, el número de plazas públicas aumenta el próximo curso en 12.500, por lo que "si se quiere atender a todos los padres que tienen derecho, habrá que aumentar el presupuesto", que actualmente se sitúa en 22,7 millones, manifestaban ayer las guarderías afectadas.

Y tal como recogían ayer las agencias de noticias, el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, mostró ayer su apoyo a una concentración que se realiza en esta ciudad contra el decreto de la Junta, "por las restricciones de las nuevas becas-bebé". La movilización reunirá a miembros de la comunidad educativa de toda Andalucía, incluido Jerez, que se encuentra de lleno en esta polémica que divide a los propietarios de guarderías.