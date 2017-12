La Policía Local dice que el gobierno municipal le "ningunea" con la Oferta de Empleo Público

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Jerez asegura que "el gobierno municipal socialista vuelve a ningunear y menospreciar al colectivo de la Policía Local de Jerez. Esto se pone de manifiesto una vez más dado que en la propuesta de Oferta de Empleo Público, que elevaron el pasado 22 de diciembre a la Mesa General de Negociación, en la que ofertaban tan solo cinco plazas de Policía Local para el año 2017, haya sido aprobada sin ningún tipo de negociación con las secciones sindicales en la junta de gobierno local del pasado 27 de diciembre de manera unilateral".

El SIP dice que "en 2016 causaron baja por diversos motivos once agentes de la Policía Local, y como resulta evidente, las plazas ofertadas no cubren ni el 50% de las vacantes producidas, por lo que desde este sindicato, entendemos que como mínimo se deberían ofertar las mencionadas once plazas".

"Este gobierno municipal -añade el sindicato policial- ni tan siquiera ha tenido en cuenta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado prevé que en colectivos como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las tasas de reposición pueden ser hasta del 100%, con el fin de cubrir todas las vacantes producidas. Además, queremos recordarles que desde el 2006 no se producen oposiciones en el Cuerpo de la Policía Local de Jerez, por lo que el déficit de policías desde la fecha hasta el día de hoy asciende a más de sesenta agentes, que unida a la grave carencia de medios, hacen que el servicio de la Policía Local no esté a la altura de la quinta ciudad de Andalucía".

Según el SIP, esta problemática se agravará en breve, "cuando desde el gobierno central se lleve a cabo la aprobación del Decreto-Ley que regule la jubilación anticipada de la Policía Local, como existe en otros Cuerpos de Seguridad a día a hoy".

El sindicato policial añade que "como viene siendo habitual, en la convocatoria de la Mesa General de Negociación del pasado 22 de diciembre, donde presentaban la Oferta de Empleo Público, una vez más no adjuntaron ningún tipo de informe jurídico ni económico que justificara la misma. No es la primera vez, que este Sindicato advierte al Gobierno Municipal sobre la obligatoriedad de presentar dichos informes en las materias que por Ley están obligadas a negociar con los representantes de los trabajadores. Por lo que calificamos dichas Mesas de 'paripé', con el único fin de intentar justificar una negociación inexistente, dado que no presentan ningún tipo de informe que las avale, para después aprobar dichas propuestas de manera unilateral y dictatorial en la junta de gobierno local, como han vuelto a hacer".

"Nuestra sorpresa y estupor -concluye el SIP- llega cuando el pasado 27 de diciembre de forma unilateral, dictatorial y sin ningún tipo de negociación, el equipo de gobierno municipal aprueba en junta de gobierno local esta Oferta de Empleo Público.

El SIP ya ha puesto en manos de su servicio jurídico tales hechos "por si procede interponer una demanda, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo".